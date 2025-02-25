«Боги маркетинга» - Реклама вакансии водителя в Могилёве поставила в тупик зрителей TikTok. Какую зарплату предложили?

🎥 Видео

Опубликовано: 25.02.2025 15:41 , Обновлено: 25.02.2025

В TikTok появилось видео, снятое на одной из улиц Могилёва, которое поставило зрителей в тупик. На кадрах - два автобуса, на которых размещена реклама о вакансиях водителя автобуса. На первый взгляд, объявления абсолютно одинаковые, за исключением одной детали - средняя зарплата, предложенная потенциальным соискателям заметно отличается.

Контактные данные, указанные в обоих объявлениях, принадлежат Могилёвскому филиалу автобусного парка №1 ОАО “Могилевоблавтотранс”. В обоих объявлениях будущим водителям предложили переобучение с дальнейшим трудоустройством, полный соцпакет, а также уточняется, что на вакансию могут претендовать в том числе и женщины.

А вот информация о средней зарплате водителей, на которую могут претендовать соискатели, в двух объявлениях сильно разнится - на одном указана сумма в 1900 рублей, на другом - в 1,6 раза выше, 3000 рублей.

Зрители в комментариях под видео начали ломать голову: какое же из объявлений корректнее, на какую зарплату ориентироваться?

“Боги маркетинга: одни предлагают 1700, вторые - 3000, а комментаторы по 4000 зарабатывают”, - шутя написал один из зрителей, сославшись на слова других комментаторов, которые, действительно, заявили, что работая водителем автобуса в других города получают “до 4000 рублей” в месяц.

Разумеется, не обошлось без юмора:

“Когда в бухгалтерии сказали не показывать друг другу расчётные”.

“Зарплата на глазах растет”.

“Предлагаю все автобусы перекрасить в желтый, чтобы люди получали больше,”- упражнялись в остроумии комментаторы.

Кто-то из зрителей предположил, что на жёлтом автобусе зарплата указана “грязными” (то есть до всех обязательных вычетов и списания налогов), а на белом автобусе - “чистая”, которую водители получают на руки.

[info_b]Журналисты Telegraf.new, между тем, обратились к официальному сайту предприятия и выяснили, что там для вакансии водителей средняя заработная плата указана в диапазоне от 1800 до 3000 рублей, так что можно утверждать, что оба объявления имеют право быть.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что после декабрьского скачка, связанного с выплатой годовых премий, средний заработок по стране в январе 2025 года ожидаемо снизился. Средняя сумма, которую получали белорусы в прошлом месяце упала сразу на 366,5 рубля.

Белстат зафиксировал снижение средней зарплаты — сразу на 266,5 рубля. А что в Польше, Литве, России?