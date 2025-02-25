Опубликовано: 25.02.2025 13:38 , Обновлено: 28.02.2025

Белстат опубликовал данные о номинальной начисленной средней заработной плате в Беларуси за январь 2025 года. После декабрьского скачка, связанного с выплатой годовых премий, средний заработок по стране ожидаемо снизился.

В январе средняя зарплата по Беларуси, согласно подсчётам Белстата, составила 2427,4 рубля до вычета налогов.

Для сравнения, в декабре 2024 года этот показатель составлял 2693,9 рубля.

Самая высокая средняя зарплата в январе традиционно зафиксирована в Минске — 3332 рубля.

Распределение зарплат по областям (январь 2025):

Минская область : 2444 рубля;

: 2444 рубля; Гомельская область : 2175,7 рубля;

: 2175,7 рубля; Брестская область : 2088,1 рубля;

: 2088,1 рубля; Гродненская область : 2105,8 рубля;

: 2105,8 рубля; Могилёвская область : 2001,9 рубля;

: 2001,9 рубля; Витебская область : 1996,7 рубля.

Топ-5 сфер с самыми высокими средними зарплатами в январе 2025 года:

Информация и связь : 5982,4 рубля.

: 5982,4 рубля. Финансовая и страховая деятельность : 4221,6 рубля.

: 4221,6 рубля. Профессиональная, научная и техническая деятельность : 2928,8 рубля

: 2928,8 рубля Строительство : 2712,7 рубля.

: 2712,7 рубля. Промышленность : 2562,9 рубля.

Самые низкие средние зарплаты в январе отмечены в следующих сферах:

Услуги по временному проживанию и питанию : 1808,8 рубля

: 1808,8 рубля Творчество, спорт, развлечения и отдых : 1807,9 рубля.

: 1807,9 рубля. Образование : 1729,8 рубля.

: 1729,8 рубля. Деятельность в сфере административных и вспомогательных услуг — 1747,8 рубля.

— 1747,8 рубля. Сельское, лесное и рыбное хозяйство — 1933 руб.

Как видим, данные по январской заработной плате продемонстрировали значительные изменения по сравнению с декабрём. Но подобное уменьшение зарплаты после окончания года и выплат разнообразных премий — обычная практика для Беларуси.

А что у соседей?

Сравним средние зарплаты в Беларуси с показателями в соседних странах. Для этого журналист Telegraf.news использовал самые свежие официальные доступные данные и актуальные курсы валют Нацбанка:

Россия : В ноябре 2024 года, согласно Росстату, средняя начисленная зарплата составляла 86 399 российских рублей. Это эквивалентно 3085,91 рубля.

: В ноябре 2024 года, согласно Росстату, средняя начисленная зарплата составляла 86 399 российских рублей. Это эквивалентно 3085,91 рубля. Польша : В январе 2025 года средняя брутто-зарплата в секторе предприятий составила 8482,47 польских злотых. По курсу это 6847,39 рубля.

: В январе 2025 года средняя брутто-зарплата в секторе предприятий составила 8482,47 польских злотых. По курсу это 6847,39 рубля. Литва : В декабре 2024 года средняя зарплата до вычета налогов составила 2443,2 евро (после — 1493,3). По курсу получаем 8206,95 рубля (после вычета налогов — 5016,14 рубля).

Ранее журналисты Telegraf.news сравнивали реальные доходы населения в этих странах.

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