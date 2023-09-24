«БНБ-Банк» решил закрыть счета нерезидентов, открытые по доверенности. До какого числа нужно вывести деньги?

Опубликовано: 24.09.2023 10:04 , Обновлено: 24.09.2023

Белорусский "БНБ-Банк" заявил о прекращении кассового и расчетного обслуживания нерезидентов, которые ранее открыли счета по доверенности. В банке таким клиентам рекомендовали "привести к нулевому балансу" свои карты или счета - либо воспользоваться деньгами, либо обналичить, либо перевести на другой счёт.

Как следует из официального заявления банка, действие договоров на обслуживание счетов и карточек, равно как и также дистанционное обслуживание клиентов из числа нерезидентов, открывших счета по доверенности, будет прекращено уже через два дня - 26 сентября 2023 года.

Забрать остаток средств со счёта клиенты могут, в том числе, обратившись лично в любой офис банка с действительным документом, удостоверяющем личность.

В “БНБ-Банке” объяснили, что данное решение было принято “на основании действующего банковского законодательства Республики Беларусь” и “с учетом критериев выявления и признаков подозрительных финансовых операций”.

По информации портала Office Life, данное решение касается не налоговых нерезидентов, а граждан других государств, которые стали клиентами банка по доверенности.

В свою очередь российский телеграм-канал Sota отметил, что решение “БНБ-Банка” “ударит в первую очередь по россиянам, которые при помощи посредников оформляли там карточки”. Как пояснило издание, “услуга дистанционного оформления карточек в белорусских банках стала пользоваться популярностью среди россиян после ухода из страны Visa и Mastercard”.

Напомним, указом президента с 7 сентября 2023 года в Беларуси изменили порядок выдачи паспортов, идентификационных карт и иных значимых документов белорусскими посольствами и консульствами. Помимо процедуры получения новых паспортов, указ также усложнил для белорусов, проживающих за рубежом, и процесс продажи автомобилей и недвижимости. В указе прописано, что отчуждение имущества в Беларуси, нотариальные удостоверения и госрегистрации сделок об отчуждении имущества, белорусы теперь смогут оформлять либо при личном обращении, либо на основании доверенности, оформленной только в Беларуси.

Новый указ усложнил для уехавших белорусов продажу автомобилей и недвижимости. Что изменилось?