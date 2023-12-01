БГУИР поднял стоимость обучения с 1 декабря. Остальным приготовиться?

Опубликовано: 01.12.2023 07:50 , Обновлено: 01.12.2023

С 1 декабря вырастет обучение в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники подорожает. Об этом сообщил ректор вуза Вадим Богуш. По его словам, повышение цен связано с "необходимостью обеспечения качества образования" и "ростом затрат на подготовку специалистов".

Ректор заверил, что стоимость обучения подорожает не более чем 17% (размер повышения отличается, в зависимости от факультета, курса и формы высшего и среднего специального образования), сообщило агентство БелТА.

При этом ректор пообещал студентам с высокими отметками, а также показателями в научно-исследовательской деятельности и общественной работе скидку на обучение, а для абсолютно всех студентов - гибкую систему индивидуальных графиков платежей.

Поясняя, с чем связно повышение стоимости обучения в декабре, Богуш отметил, что около 90% расходов учебного заведения на подготовку специалиста составляют выплаты заработной платы сотрудников университета. Поскольку с январе 2024 года в Беларуси в очередной раз повышается размер базовой ставки, эта статья расходов вуза возрастёт. Кроме того, по словам ректора, возрастут и затраты на содержание зданий и сооружений, коммунальные услуги, электроэнергию, услуги сторонних организаций.

Очевидно, что этими же аргументами руководствуются и другие государственные вузы, поэтому к повышению стоимости обучения следует готовиться и студентам других учебных заведений. Тем более, что ранее его уже анонсировал министр образования Андрей Иванец. Как сообщал Телеграф, глава Минобразования заявил, что в декабре, в зависимости от специальности, стоимость обучения для белорусских студентов подорожает на 3-17%.

Минобразования решило повысить цены на обучение уже в декабре