Безлимит на всё и скидки на ноутбуки. Что предложили сотовые операторы в конце июня?

Опубликовано: 19.06.2024 13:34 , Обновлено: 05.07.2024

Белорусские мобильные операторы предложили пользователям новый тариф с безлимитным Интернетом и звонками во все сети, а также скидки на некоторые модели ноутбуков, планшетов и телефонов. Мы изучили последние акции и предложения от life:), "МТС" и "А1", и предлагаем посмотреть, что же там интересного, а главное, выгодного.

Мобильный оператор life:) порадовал белорусов интересной и выгодной новинкой — тарифным планом «Бесконечный Pro Max». В пресс-службе компании отметили, что предложение включает в себя безлимит звонков на любые сети (звонки на “домашний” тоже обойдутся бесплатно), а также неограниченный по скорости и трафику Интернет. Кроме того, в новый тариф включили такие функции, как:

защита от случайных подписок;

приоритетное обслуживание в контакт-центре;

выбор номера;

подписка “Яндекс Плюс”.

[info_b]Услуга выбора номера доступна при новом подключении в салоне, а также при смене тарифа на “Бесконечный Pro Max”. Ею можно воспользоваться только один раз.[/info_b]

Абонплата за «Бесконечный Pro Max» составляет 29,9 рубля, однако первые 6 месяцев новым абонентам предложили скидку — 20,9 рубля. То есть, первые полгода вы платите 20,9 рублей в месяц, а затем — почти 30 рублей. Однако стоит отметить, что, например, та же подписка на “Яндекс Плюс” отдельно обойдётся в 11,99 белорусский рублей.

“С новым тарифом абоненты могут проживать свою лучшую смартфоновую жизнь. Он был создан на основе реальной обратной связи от пользователей. Каждый компонент тарифа — это результат комплексного исследования потребностей аудитории”, — отметил заместитель генерального директора по маркетингу компании Мурат Алтунташ.

Помимо этого, в life:) заверили, что с новым тарифом у белорусов не будет “никаких непредвиденных списаний”. Другими словами, все услуги предоставят либо по предоплате, либо в кредит, но “только с вашего согласия”. Ещё один плюс — это раздача трафика на другие устройства без ограничений.

Тем временем компания “МТС” предложила пользователям беспроводной Интернет для частных домов и дач с обновлённой услугой-конструктором «Домовой 4G». В пресс-службе сотового оператора отметили, что функция включает 100 ГБ трафика на неограниченной скорости (далее — безлимит на скорости до 5 Мбит/сек).

Кроме того, белорусам предложили пакетное предложение «Домовой 4G+», которое включает 200 ГБ в месяц — без лимита по скорости. Далее будет доступен неограниченный по объёму Интернет на скорости до 5 Мбит/с. Дополнительный бонус — до 120 телеканалов сервиса “МТС ТВ” и одна SIM-карта с тарифом «#Безлимитище».

Также с 19 июня в салонах “МТС” можно приобрести различные модели ноутбуков и планшетов Huawei по сниженным ценам. В компании предложили рассрочку до 24 месяцев без первого взноса и, по словам руководства, с экономией до 500 рублей. Так, со скидками можно купить следующие модели планшетов и ноутбуков:

[info_b]Полный перечень можно посмотреть на официальном сайте “МТС”, то есть здесь.[/info_b]

А вот в “А1” предложили обновить свой смартфон: с 17 до 26 июня можно оформить предзаказ на Honor 200 Lite с “тройной выгодой”, заверили в компании. Из плюсов:

скидка на гаджет в размере 50 рублей;

беспроводные наушники;

фитнес-браслет.

Получить их можно по специальному промокоду за 20 копеек. Кроме того, оформить заказ можно по сниженной цене как одним платежом, так и в рассрочку до 24 месяцев без переплат и первого взноса, подчеркнули в “А1”.

Ранее Telegraf.news писал, что белорусские мобильные операторы ввели изменения, которые повлияли на стоимость услуг связи и Интернета. И если у одних появится больше доступного трафика, то другим придётся раскошелиться на звонки.

Мобильные операторы Беларуси повысили тарифы. За что придётся платить больше с 1 апреля?