Без резких скачков? Финансовый аналитик дал прогноз по курсу доллара в Беларуси на октябрь-2025

🎤 Мнение

Опубликовано: 29.09.2025 10:08 , Обновлено: 29.09.2025

Как повлияет на курс американской валюты снижение ключевой ставки Федеральной резервной системы США (ФРС) и что будет с долларом в Беларуси в ближайший месяц? Свой прогноз дал финансовый аналитик, кандидат экономических наук Александр Козлов.

На последнем заседании Федеральной резервной системы США было принято решение о понижении ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов - до 4,25%. Это первое понижение с начала года, обусловленное, по словам главы ФРС Джера Пауэлла, общим ухудшением экономических показателей США - повышенной инфляцией, замедлением темпов роста экономической активности, увеличением уровня безработицы и так далее.

По мнению Козлова, нынешнее понижение ставки ФРС - это “начало долгосрочного тренда” и в течение ближайшего года или чуть дольше мы можем увидеть понижение этого показателя до 2,5%.

“Американская экономика не может работать на таких дорогих деньгах”, - объяснил причины понижения ставки ФРС Козлов в комментарии Onliner.by.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе существенных изменений в курсе доллара в Беларуси, по мнению обозревателя, ждать не стоит.

“Да, теоретически снижение ставки должно ослабить доллар, ведь денег становится больше. Но я увязываю это с реальным сектором: США запускают процесс возвращения производств на свою территорию. Для этого нужны дешевые кредиты, и именно ради запуска производства ставка снижается. Когда новые производства заработают, улучшение экономики естественным путем укрепит национальную валюту”, - подробно расписал последствия понижения ставки ФРС специалист.

Как следствие, на ближайший месяц - октябрь - Козлов спрогнозировал белорусам “умеренное укрепление доллара, без резких скачков”. По словам финансового аналитика, курс американской валюты в октябре будет удерживаться в районе 3,05—3,1 рубля .

Ранее Telegraf.news рассказал, что Совет директоров российского Центробанка в середине сентября также понизил свою ключевую ставку, аналог ставки рефинансирования Нацбанка Беларуси. Посмотрели, как на фоне этих новостей повёл себя на торгах белорусских рубль и узнали, как может отразиться решение российского финансового регулятора на курсе национальной валюты Беларуси.

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