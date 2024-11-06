Бесплатный кофе, карта за 1 рубль и манибэк до 6%. Банки Беларуси объявили скидки и акции на длинных выходных

Опубликовано: 06.11.2024 15:46 , Обновлено: 06.11.2024

Белорусский "Сбербанк" объявил "зелёные дни", приуроченные ко Дню рождения финансового учреждения. Так, с 6 по 12 ноября жителям страны предложили воспользоваться скидками и акциями для физлиц и корпоративных клиентов. А в "БНБ-Банке и "БСБ Банке" запустили манибэк 6% и 4% за покупки в различных магазинах Беларуси.

В пресс-службе “СберБанка” рассказали, что в честь своего 183-летия с 6 по 12 ноября минчан будут угощать напитками. Работу мобильной кофейни пообещали на улице Кальварийской напротив ТЦ «Корона». Планируется, что с 11:00 до 16:00 всем желающим подарят по стаканчику кофе, чая или какао.

Кроме того, вместе с платёжной системой “Белкарт” “СберБанк” подготовил бонусы для участников программы лояльности «Спасибо». Так, с 6 по 12 ноября при совершении покупок от 100 рублей в магазинах «Золотое яблоко», «Зелёная аптека», «Царское золото» и «Сквирел» можно получить 5 бонусных баллов (5 рублей). Тоже самое – при оформлении заказов в сервисе «Яндекс Еда». А для премиальных клиентов эти баллы пообещали удвоить.

[info_b]Также руководство банка пообещало партнёрские скидки до 35% в «Додо Пицца», сети магазинов Oz и автоцентре «Минск Лада». Кроме того, с 12 по 29 ноября снизили процентную ставку по кредиту «Купи со СберБанком!» на товары отечественного производства – с 17,2% до 16%.[/info_b]

“Корпоративные клиенты “Сбера” могут открыть второй и последующий расчётные счета в “СберБанке” в национальной и иностранной валюте за символические 0,01 рублей. Столько же стоят переводы в иностранной валюте для резидентов Беларуси на счета корпоративных клиентов, открытые в банках страны”, — рассказали в пресс-службе финансового учреждения.

Там добавили, что во время «зелёных дней» за 1 рубль можно оформить бизнес-карту «Белкарт-Корпоративная» в белорусских или российских рублях к текущему счёту с обслуживанием на весь срок действия.

Манибэк за книги и походы в кино

“БНБ-Банк” объявил акцию для держателей карточки 1-2-3. Так, на протяжении ноября клиентам пообещали 6% манибэка на любые покупки в кинотеатрах и книжных магазинах Беларуси. Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, нужно с 1 по 30 ноября оплатить свои билеты или книги карточкой 1-2-3 и получить манибэк до 10 декабря за все оплаты от 10 рублей с МСС-кодами 5942 и 7832.

Манибэк за духи, обувь и лечение зубов

“БСБ-Банк” совместно с партнёрами запустил манибэк от 4% с программой лояльности «Кветка». Для того, чтобы воспользоваться скидкой, нужно рассчитаться картой “БСБ Банка” в одном из следующих магазинов, школе или клинике:

магазин парфюмерии AZMIRLI PERFUME;

магазин обуви Shoes Terra;

квестбуки и экскурсии по Минску и Беларуси Туту.Бел;

кибершкола KIBERone;

стоматологическая клиника “Дента Смайл”;

онлайн-платформа Flowwow;

магазин мужской одежды “Пижон”

Ранее Telegraf.news писал, что минская кондитерская фабрика “Коммунарка” рассказала о своих традиционных скидках на месяц. В этот раз — только на конфеты и батончики, но зато снижение до 58%. Посмотрели, на какую именно продукцию объявили скидки.

Белорусам предложили скидки до 58% на конфеты и батончики весь ноябрь. Где купить по «горячим ценам»?