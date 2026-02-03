БелЖД убрала с маршрутов некоторые поезда бизнес-класса

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Опубликовано: 03.02.2026 16:52 , Обновлено: 03.02.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила, что убрала с маршрутов межрегиональных линий поезда бизнес-класса, курсирующие в сообщении Минск — Витебск — Минск. Под сокращение также попали некоторые составы Минск — Могилёв — Минск. Их заменят простые пассажирские вагоны.

Будут ходить такие поезда

Подробности:

С 3 февраля 2026 года такие изменения коснутся поезда №711 Витебск – Минск;

С 4 февраля 2026 года — поездов №712 Минск – Витебск, №713 Витебск - Минск и №714 Минск – Витебск;

С 5 февраля 2026 года поезда №704/703, №712/711 и №714/713 Минск – Витебск – Минск также будут обслуживаться составами, сформированными из вагонов локомотивной тяги, вместо дизель-поездов ДП-6 (производства Pesa).

Все указанные поезда пойдут с отклонением от своего расписания.

Кроме того, в период с 3 по 5 февраля 2026 года по техническим причинам поезда межрегиональных линий бизнес-класса №744/745 Минск – Могилев – Минск и поезд №745 Могилев – Минск 6 февраля 2026 года будут курсировать составами, сформированными из вагонов локомотивной тяги вместо моторвагонного подвижного состава серии ДП-3 (производства Pesa).

В БелЖД объяснили такое решение “техническими причинами”.

“В связи с заменой составов поездов пассажирам, ранее приобретавшим проездные документы на указанные поезда, будет возмещена разница в стоимости проезда при обращении в билетные кассы”, — пообещали в БелЖД, но предупредив, что временно могут перестать продавать билеты на данные поезда в системах и пунктах продаж БЖД.

Ранее, в 2018-19 годах, БелЖД закупила для курсирования в Витебск шесть специально созданных для белорусской магистрали дизель-поездов ДП-6 и ДП-3 у польского предприятия PESA. Эти современные поезда эксплуатировались на ряде региональных маршрутов, включая направления на Витебск и Могилёв.

“По комфортабельности они не будут уступать “Штадлерам”, которые уже хорошо себя у нас зарекомендовали. Единственное отличие в том, что швейцарские поезда “привязаны” к проводам, а ДП-6 дизельные”, — рассказывал тогда начальник пассажирского отдела Витебского отделения БЖД Руслан Криницкий.

Напомним, что вчера в Минске из-за неуказанных технических причин задержалась отправка пассажирского поезда №876 Минск–Мозырь. Он должен был выехать из Минска в 19:38. Однако БелЖД предупредила, что это произойдет почти на полтора часа позже.

Ещё один поезд БелЖД задержался по «техническим причинам»