БелЖД позвала белорусов на "одну из лучших" работ. Что пообещали кроме зарплаты и бесплатных билетов?

Опубликовано: 08.10.2025 16:58 , Обновлено: 08.10.2025

Белорусская железная дорога (БЖД) объявила о масштабном наборе персонала. Для реализации планов "по обновлению подвижного состава и модернизации инфраструктуры" транспортному гиганту потребовались специалисты по 13 профессиям.

Среди них есть вакансии машиниста (2 840 – 3 240 руб. в одном из депо) и его помощника для различных видов тяги. В самой БелЖД должность помощника машиниста (мы нашли в одном из отделений вакансию с зарплатой 1 150 – 2 188 руб.) назвали “одним из лучших и наиболее перспективных вариантов работы на железнодорожном транспорте”.

Помимо прочего, Белорусская железная дорога также пригласила на работу по другим специальностям (для некоторых нам удалось найти зарплаты на государственном портале):

Монтер пути (1 750 – 2 100 руб)

Осмотрщик-ремонтник вагонов (1 450 – 2 150 руб)

Проводник пассажирского вагона (1 013 – 1 464 руб)

Приемосдатчик груза и багажа (1 071 – 1 919 руб.)

Регулировщик скорости движения вагонов (1 129 – 1 947,50)

Слесарь по ремонту подвижного состава (1 030 – 1 600 руб.)

Составитель поездов (1 480,30 – 2 652,30 руб.)

Электромонтер контактной сети

Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств СЦБ (сигнализации, централизации и блокировки)

Механизатор комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах

“Заработная плата на период обучения” и другие преимущества

БелЖД почему-то не сообщила на своём сайте, какие оклады полагаться специалистам искомых вакансий (мы все смотрели на портале Государственной службе занятости и они отличаются в зависимости от депо и города). Однако на сайте компании указано, что на время обучения и позже работникам полагается социальный пакет.

Так, согласно информации БелЖД, будущие работники в период обучения получают заработную плату в размере трёх тарифных ставок первого разряда, что составляет около 1 тысячи рублей в месяц.

К тому же, компания пообещала целый список дополнительных льгот. Помимо бесплатных билетов для проезда к месту работы, работникам компенсируют часть затрат на наем жилья. Такжев БелЖД пообещали выплаты за стаж работы, материальная помощь при рождении ребенка и на оздоровление.

Как устроиться на работу?

Подробную информацию по вопросам трудоустройства с описанием вакансий, размером оплаты труда и полным социальным пакетом можно узнать на официальном [link href=“https://www.rw.by/corporate/rabota-na-belorusskoy-zheleznoy-doroge/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] Белорусской железной дороги.

Обучение по разным профессиям занимает от 3 до 6 месяцев.

Ранее Telegraf.news писал, что государственная компания “Белпочта” объявила о наборе сотрудников сразу на 9 должностей. Особенность всех вакансий - полная занятость и обещание “развиваться профессионально”.

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