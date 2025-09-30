Белпочта позвала на работу в Минске с "достойной оплатой"
Государственная компания "Белпочта" объявила о наборе сотрудников сразу на 9 должностей. Особенность всех вакансий - полная занятость и обещание "развиваться профессионально".
В РУП “Белпочта” обещанные зарплаты (все цифры указаны уже на руки) назвали “достойными”, присовокупив к ним заверения, что соискатели получат “стабильную работу, возможность профессионального роста и развития, а также дружный коллектив и комфортные условия труда”.
Что по вакансиям?
- Водитель автомобиля
Занятость: полная
График работы: фиксированный/сменный
Обязанности: доставка почтовых отправлений по г. Минску
Требования: водительское удостоверение категории В, стаж от 2 лет
Заработная плата: от 1 600 до 2500 руб. на руки
- Слесарь по ремонту автомобилей
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 350 руб. на руки
- Кузовщик
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 250 руб. на руки
- Электрогазосварщик
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 250 руб. на руки
- Маляр
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 350 руб. на руки
- Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 150 руб. на руки
- Слесарь-сантехник
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 200 руб. на руки
- Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 150 руб. на руки
- Кладовщик
Занятость: полная
Заработная плата: от 1 150 руб. на руки
Для отклика на вакансии компания предложила сдать резюме на электронную почту shilko@belpost.by или звонить по телефонам.
Ранее Telegraf.news писал, что Национальный статистический комитет Беларуси (Белстат) сообщил, что в августе средняя заработная плата упала. Впрочем в трех областях Беларуси показала рост. Что касается сфер занятости, то в лидерах оказались две категории работников, в то время как “банкиры” ощутили самое значительное снижение - сразу на 607,9 рубля.
Средняя зарплата белорусов в августе упала на 9,7 рубля. У кого выросла на 182,6 BYN, а у кого — минус 607,9 BYN