БелЖД пообещала скидки до 42% на билеты. Но есть три нюанса
В Белорусской железной дороге 28 декабря объявили о скидках до 42% на билеты на некоторые поезда, которые будут следовать по маршрутам с 28 декабря по 8 января. Как всегда, чтобы белорусы могли получить скидку, должно совпасть несколько условий.
Во-первых снижение цены будет только для билетов в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов при условии их оформления менее чем за 3 часа до отправления. Во-вторых, все поезда, на которые объявлены скидки, поедут в Россию.
Также в БелЖД рассказали, что заранее размер скидки узнать невозможно, так как цены определяются “с использованием системы динамического управления тарифами”. А это значит, что по сниженной цене билеты могут появиться только в зависимости от количества свободных мест. А вот при достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45%, указанные скидки начисляться точно не будут. Таким образом, скидки возможны, если вагоны будут не то, что полупустые, а почти пустые.
Вот список маршрутов и дат, на которые белорусам предложили попытать счастья:
|Дата
|Отправления
|28 дек 2023
|№ 239 Полоцк – Москва
|№ 28 Брест – Москва
|30 дек 2023
|№ 239 Полоцк – Москва
|№ 2 Минск – Москва
|31 дек 2023
|№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург
|№ 83 Гомель – Санкт-Петербург
|№ 55 Гомель – Москва
|№ 28 Брест – Москва
|№ 2 Минск – Москва
|№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
|№ 55 Москва – Гомель
|№ 1 Москва – Минск
|№ 239 Москва – Полоцк
|01 янв 2024
|№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург
|№ 83 Гомель – Санкт-Петербург
|№ 55 Гомель – Москва
|№ 250 Минск – Санкт-Петербург
|№ 28 Брест – Москва
|№ 2 Минск – Москва
|№ 239 Полоцк – Москва
|№ 4 Брест – Москва
|05 янв 2024
|№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
|№ 1 Москва – Минск
|№ 239 Москва – Полоцк
|06 янв 2024
|№ 231 Москва – Брест
|№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
|№ 259 Санкт-Петербург – Минск
|№ 55 Москва – Гомель
|№ 239 Москва – Полоцк
|№ 1 Москва – Минск
|07 янв 2024
|№ 237 Москва – Минск
|№ 235 Москва – Минск
|№ 27 Москва – Брест
|№ 239 Москва – Полоцк
|№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
|№ 249 Санкт-Петербург – Минск
|№ 55 Москва – Гомель
|№ 1 Москва – Минск
|08 янв 2024
|№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
|№ 235 Москва – Брест
|№ 231 Москва – Брест
|№ 249 Санкт-Петербург – Минск
|№ 1 Москва – Минск
|№ 27 Москва – Брест
|№ 55 Москва – Гомель
|№ 239 Москва – Полоцк
|№ 295 Москва – Минск
Ранее Телеграф сообщил, что Белорусская железная дорога пообещала пустить более 230 дополнительных поездов в новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе назвали даты и направления.
БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?