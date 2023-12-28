БелЖД пообещала скидки до 42% на билеты. Но есть три нюанса

Опубликовано: 28.12.2023 12:37 , Обновлено: 05.07.2024

В Белорусской железной дороге 28 декабря объявили о скидках до 42% на билеты на некоторые поезда, которые будут следовать по маршрутам с 28 декабря по 8 января. Как всегда, чтобы белорусы могли получить скидку, должно совпасть несколько условий.

Во-первых снижение цены будет только для билетов в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов при условии их оформления менее чем за 3 часа до отправления. Во-вторых, все поезда, на которые объявлены скидки, поедут в Россию.

Также в БелЖД рассказали, что заранее размер скидки узнать невозможно, так как цены определяются “с использованием системы динамического управления тарифами”. А это значит, что по сниженной цене билеты могут появиться только в зависимости от количества свободных мест. А вот при достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45%, указанные скидки начисляться точно не будут. Таким образом, скидки возможны, если вагоны будут не то, что полупустые, а почти пустые.

Вот список маршрутов и дат, на которые белорусам предложили попытать счастья:

Дата Отправления 28 дек 2023 № 239 Полоцк – Москва № 28 Брест – Москва 30 дек 2023 № 239 Полоцк – Москва № 2 Минск – Москва 31 дек 2023 № 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург № 83 Гомель – Санкт-Петербург № 55 Гомель – Москва № 28 Брест – Москва № 2 Минск – Москва № 83 Санкт-Петербург – Гомель № 55 Москва – Гомель № 1 Москва – Минск № 239 Москва – Полоцк 01 янв 2024 № 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург № 83 Гомель – Санкт-Петербург № 55 Гомель – Москва № 250 Минск – Санкт-Петербург № 28 Брест – Москва № 2 Минск – Москва № 239 Полоцк – Москва № 4 Брест – Москва 05 янв 2024 № 83 Санкт-Петербург – Гомель № 1 Москва – Минск № 239 Москва – Полоцк 06 янв 2024 № 231 Москва – Брест № 83 Санкт-Петербург – Гомель № 259 Санкт-Петербург – Минск № 55 Москва – Гомель № 239 Москва – Полоцк № 1 Москва – Минск 07 янв 2024 № 237 Москва – Минск № 235 Москва – Минск № 27 Москва – Брест № 239 Москва – Полоцк № 83 Санкт-Петербург – Гомель № 249 Санкт-Петербург – Минск № 55 Москва – Гомель № 1 Москва – Минск 08 янв 2024 № 83 Санкт-Петербург – Гомель № 235 Москва – Брест № 231 Москва – Брест № 249 Санкт-Петербург – Минск № 1 Москва – Минск № 27 Москва – Брест № 55 Москва – Гомель № 239 Москва – Полоцк № 295 Москва – Минск

Ранее Телеграф сообщил, что Белорусская железная дорога пообещала пустить более 230 дополнительных поездов в новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе назвали даты и направления.

БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?