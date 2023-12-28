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БелЖД пообещала скидки до 42% на билеты. Но есть три нюанса

БелЖД пообещала скидки до 42% на билеты. Но есть три нюанса
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В Белорусской железной дороге 28 декабря объявили о скидках до 42% на билеты на некоторые поезда, которые будут следовать по маршрутам с 28 декабря по 8 января. Как всегда, чтобы белорусы могли получить скидку, должно совпасть несколько условий.

Во-первых снижение цены будет только для билетов в купейные вагоны и вагоны СВ отдельных поездов при условии их оформления менее чем за 3 часа до отправления. Во-вторых, все поезда, на которые объявлены скидки, поедут в Россию.

Также в БелЖД рассказали, что заранее размер скидки узнать невозможно, так как цены определяются “с использованием системы динамического управления тарифами”. А это значит, что по сниженной цене билеты могут появиться только в зависимости от количества свободных мест. А вот при достижении коэффициента загрузки вагонов соответствующего типа (купе, СВ) уровня 45%, указанные скидки начисляться точно не будут. Таким образом, скидки возможны, если вагоны будут не то, что полупустые, а почти пустые.

Вот список маршрутов и дат, на которые белорусам предложили попытать счастья:

ДатаОтправления
28 дек 2023№ 239 Полоцк – Москва
№ 28 Брест – Москва
30 дек 2023№ 239 Полоцк – Москва
№ 2 Минск – Москва
31 дек 2023№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург
№ 83 Гомель – Санкт-Петербург
№ 55 Гомель – Москва
№ 28 Брест – Москва
№ 2 Минск – Москва
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
№ 55 Москва – Гомель
№ 1 Москва – Минск
№ 239 Москва – Полоцк
01 янв 2024№ 52 Брест/Минск – Санкт-Петербург
№ 83 Гомель – Санкт-Петербург
№ 55 Гомель – Москва
№ 250 Минск – Санкт-Петербург
№ 28 Брест – Москва
№ 2 Минск – Москва
№ 239 Полоцк – Москва
№ 4 Брест – Москва
05 янв 2024№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
№ 1 Москва – Минск
№ 239 Москва – Полоцк
06 янв 2024№ 231 Москва – Брест
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
№ 259 Санкт-Петербург – Минск
№ 55 Москва – Гомель
№ 239 Москва – Полоцк
№ 1 Москва – Минск
07 янв 2024№ 237 Москва – Минск
№ 235 Москва – Минск
№ 27 Москва – Брест
№ 239 Москва – Полоцк
№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
№ 249 Санкт-Петербург – Минск
№ 55 Москва – Гомель
№ 1 Москва – Минск
08 янв 2024№ 83 Санкт-Петербург – Гомель
№ 235 Москва – Брест
№ 231 Москва – Брест
№ 249 Санкт-Петербург – Минск
№ 1 Москва – Минск
№ 27 Москва – Брест
№ 55 Москва – Гомель
№ 239 Москва – Полоцк
№ 295 Москва – Минск

Ранее Телеграф сообщил, что Белорусская железная дорога пообещала пустить более 230 дополнительных поездов в новогодние и рождественские праздники. В пресс-службе назвали даты и направления.

БелЖД назначила 230 дополнительных поездов на новогодние праздники. По каким направлениям?

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