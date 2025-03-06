БелЖД опубликовала вакансии стрелка в разных городах. Какую зарплату пообещали?

Опубликовано: 06.03.2025 20:56 , Обновлено: 06.03.2025

Военизированная охрана "Белорусской железной дороги" (ВО БелЖД) опубликовала на портале государственной службы занятости вакансии стрелка в разных городах страны. Журналист Telegraf.news узнал зарплаты и требования к желающим трудоустроиться.

Так, [link href=“https://gsz.gov.by/registration/employer/vacancy/1425366/detail-public/” target=“_blank” rel=“noopener”] стрелок [/link] госструктуре нужен, например, в Жлобин Гомельской области. Нужно будет показать аттестат или диплом об общем среднем образовании. Но это не единственное требование. Другие, по информации о вакансии, предусмотрены законом РБ “Об охранной деятельности в Республике Беларусь” от 8 ноября 2006 года №175 - З и постановлением Совмина страны от 15 мая 2007 года № 601 “О некоторых мерах по реализации закона Республики Беларусь №175 - З”.

Еще известно, что кандидатов будут принимать с обязательным дальнейшим обучением в Могилевском институте МВД. А зарплата для стрелка - 1481,88 – 2293,95 рубля. Работа двусменная.

На такую же зарплату ВО БелЖД зовет стрелков в Гомеле, Могилеве, Калинковичах. А вот для стрелков в Мозыре, Шклове и Осиповичах зарплата меньше - 1083 – 1928,14 рубля. В Витебск на эту должность ищу сразу 12 человек. Стрелок нужен госорганизации и в Светлогорске, пообещали платить каждый месяц 947,52 – 1795 рублей.

[info_b]С другими вакансиями ВО БелЖД можно ознакомиться [link href=“https://gsz.gov.by/registration/vacancy-search/?business_entity=289467” target=“_blank” rel=“noopener”] здесь [/link]. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что производитель автомобильных шин “Белшина” опубликовал на портале государственной службы занятости (ГСЗ) 139 вакансий, свободно 669 рабочих мест. Наш журналист посмотрел вакансии и узнал, на какую должность с зарплатой до 2800 рублей ищут сразу 64 человека.

До 4200 рублей. «Белшина» открыла 669 рабочих мест. Какой профессии пообещали обучить?