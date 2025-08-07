Опубликовано: 07.08.2025 16:10 , Обновлено: 07.08.2025

Министерство финансов Беларуси проинформировало о «неисполнении обязательств по облигациям государственным объединением „Белорусская железная дорога“». Это, как уточнило ведомство, повлекло за собой запрет на дальнейшую эмиссию ценных бумаг для БелЖД.

По сообщению Минфина, Белорусская железная дорога « не исполнила обязательства по выплате процентного дохода за 80 и 81 процентные периоды, а также по погашению облигаций одиннадцатого выпуска».

Речь идёт об облигациях с государственным регистрационным номером № 5-200-02-3505. Срок их обращения был определён с 15 октября 2018 года по 30 июня 2025 года.

Как пояснили в ведомстве, информация о неисполнении обязательств раскрывается на основании статьи 65 Закона «О рынке ценных бумаг» и в соответствии со статьёй 15 этого же закона « влечёт запрет на эмиссию ценных бумаг Белорусской железной дорогой».

Минфин также проинформировал, что эмиссия этого выпуска облигаций осуществлялась при участии «Банка развития Республики Беларусь», а депозитарием БелЖД является «Беларусбанк».

Ранее, подводя итоги 2024 года, на предприятии заявляли, что год для коллектива был «годом напряжённого труда и консолидации усилий». В то же время, как рассказали тогда на БелЖД, «не все поставленные задачи удалось реализовать», однако отметили профессиональную работу «подавляющего большинства железнодорожников».

В Министерстве финансов и администрации Белорусской железной дороги не пояснили причины неисполнения обязательств по облигациям. Они могут быть как финансового, так и административного плана.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что МАРТ «планово повысил» стоимость железнодорожных билетов и провоза багажа в поездах на 5-15%.

МАРТ поднял цены на железнодорожные билеты до 15%