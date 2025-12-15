«Белтелеком» вместе с МТС предложил белорусам скидки на тарифы. Кому за 0 рублей целый год?

Опубликовано: 15.12.2025 17:15 , Обновлено: 15.12.2025

«Белтелеком» (БТК) совместно с мобильным оператором МТС объявил о специальном предложении — спецпакете услуг «Ясна» и двух мобильных тарифах с безлимитным интернетом.

В рамках совместной акции компании пообещали всем новым абонентам (для МТС), подключившимся с 10 декабря 2025 года по 31 января 2026 года, 50-процентную скидку на пакет «Ясна» и две SIM-карты МТС на тарифном плане «Безлимитище PRO». Абонентская плата за мобильную связь может составлять 0 рублей в первый год.

Чтобы получить бесплатный тариф на год от МТС, необходимо перевести (портировать) свой номер с другого оператора. А вот без переноса, при подключении нового номера, абонентская плата составит 15,00 рублей в месяц на первые 6 месяцев, а затем 21,00 рубль в месяц.

Однако акция действует не на всей территории Беларуси. К ней могут присоединиться только жители Минска, областных центров, а также Барановичей, Бобруйска, Речицы, Светлогорска, Жлобина и Мозыря. Условием является подключение пакетов услуг линейки «Ясна» со скоростью интернета от 200 Мбит/с.

Чтобы претендовать на скидку, необходимо оставить заявку на сайте БТК или обратиться в его офис. Сотрудники оформят договор, включая выдачу SIM-карт МТС.

Ранее Telegraf.news сообщал, что государственный оператор связи РУП «Белтелеком» объявил о закрытии двух своих популярных сайтов. С 10 декабря 2025 года компания прекратила их поддержку.

Белетелеком объявил о закрытии сразу двух своих сайтов. Где смотреть тарифы Zala и Byfly?