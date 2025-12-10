Белетелеком объявил о закрытии сразу двух своих сайтов. Где смотреть тарифы Zala и Byfly?

Опубликовано: 10.12.2025 18:44 , Обновлено: 10.12.2025

Государственный оператор связи РУП "Белтелеком" объявил о закрытии сайтов для своих самых популярных сервисов. С 10 декабря 2025 года компания прекратитих поддержку.

Как говорится в официальном уведомлении, самостоятельная работа следующих доменов будет остановлена:

byfly.by и байфлай.бел (бренд интернет-услуг),

zala.by и зала.бел (бренд интерактивного телевидения).

Однако всю информацию можно будет посмотреть на корпоративном портале beltelecom.by. При этом пользователи, которые по старинке попытаются зайти на старые адреса, будут автоматически перенаправлены на новый унифицированный сайт.

В компании заявили, что это решение принято “для удобства” клиентов, чтобы вся актуальная информация об услугах была сосредоточена в одном месте, что сделает её поиск “легким и быстрым”.

“Белтелеком” является монопольным поставщиком стационарной связи и крупным интернет-провайдером в Беларуси.