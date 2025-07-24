Белтелеком разделил белорусов на две категории. Зачем?

Опубликовано: 24.07.2025 17:01 , Обновлено: 24.07.2025

В официальном ТГ-канале Белтелекома ответили на вопрос белорусов, на какую сумму они могут купить товары в рассрочку в магазинах госкомпании. Там уточнили, что все жители Республики разделены на две категории.

Это указано в Порядке предоставления рассрочки на сайте магазина Белтелекома. Согласно пункту 2.3 документа, количество товаров, которые белорусы могут приобрести зависит от максимовной суммы ежемесячных платежей.

Для жителей Минска, Могилёва, Гомеля, Гродно, Витебска и Бреста (всех областных центров) максимальную планку установили на уровне 400 рублей .

Новость Телеграф

Жителям всех остальных населенных пунктов Беларуси разрешили покупать в магазинах Белтелекома только, если общая сумма рассрочки не превысит 320 рублей .

Почему в организации решили отказаться от обычной практики при рассмотрении рассрочки - смотреть на ежемесячный заработок - в Белтелекоме не уточнили. Понятно, что в областных центрах средняя зарплата выше, чем в районных и деревнях, но ведь и там, и там есть люди с зарплатой как выше средней, так и ниже.

Кстати, товары не продадут и тем белорусам, у кого на дату оформления рассрочки на второй и последующие товары есть просроченные непогашенные платежи по ранее приобретенным товарам.

[inf]Подробнее с условиями покупки товаров в рассрочку у Белтелекома можно ознакомиться [link href=“https://www.beltelecom.by/sites/default/files/content/poryadokokazaniirasrochkifizlicam2021.pdf” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] тут (pdf) [/link]. [/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» объявил о запуске собственного видеосервиса, который получил название «Ого!Кино». Правда, фактически это не новый самостоятельный кинотеатр, а подписка-агрегатор, объединяющая доступ сразу к четырём популярным платформам. Стоит такой «новый уровень кинопросмотра», как назвал сервис сам оператор, 9,99 рубля в месяц.

Белтелеком предложил «новый уровень кинопросмотра» за 10 рублей в месяц. Что входит?