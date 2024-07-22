"Белтелеком" предложил белорусам бесплатный доступ к онлайн-книгам, фильмам и музыке. Как надолго?

Опубликовано: 22.07.2024 15:49 , Обновлено: 22.07.2024

Государственная компания РУП «Белтелеком» объявила, что любой белорус может получить доступ к большой онлайн-библиотеке из 200 000 книг всего за 4,5 рубля. При этом пообещали даже бесплатный тестовый период на две недели. А вот бесплатный доступ к фильмам и музыке можно получить на месяц.

Акция с книгами продлится до 15 августа, поэтому принять решение - время есть. Но как часто бывает, “аукцион невиданной щедрости” в виде скидки а 50% продлится недолго - всего 30 дней после окончания бесплатного тестового периода. А затем придется платить уже полную стоимость тарифа “Стандарт” в электронной библиотеке “ЛитРес” - а это 9 рублей в месяц.

Как подключить услугу?

Подключить услугу можно в приложении для мобильных телефонов «Мой Белтелеком», кабинете пользователя, а ещё в сервисных центрах. Далее активируйте там подписку Литрес. Затем бесплатно скачайте приложение «Литрес» в App Store или Google Play.

Где, кроме “Белтелекома”, ещё можно почитать книги?

[link href=“https://www.mts.by/or_services/media/read/knigi-s-litres/” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] Услугу [/link] по доступу к ЛитРес предоставляет ещё и МТС. Правда, там тестовый бесплатный период всего неделю. А потом услуга стоит 30 копеек в сутки. Т.е. в месяц выйдет те же 9 рублей. Но доступ подписчики получат лишь к классике и бестселлерам прошлых лет. А вот за 45 копеек в день в пакет войдут актуальные бестселлеры и новинки от крупных издательств.

Похожие [link href=“https://www.a1.by/ru/services/mobilnye-prilojeniya/a1-knigi-litres/p/9.29” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] условия [/link] и у оператора А1.

Что ещё можно бесплатно пробовать в интернете с помощью “Белтелекома”?

На самом деле, “Белтелеком” предложил белорусам промопериод с бесплатным доступом ещё и к таким онлайн-платформам:

Онлайн-кинотеатр “Премьер”.

Яндекс Музыка,

Кинопоиск,

Яндекс Еда.

Онлайн-кинотеатр Оkko (но тут все равно придется заплатить за тестовый период в 30 дней целых 10 копеек)

[inf]Бесплатный период, однако, предоставляется только новым абонентам, подключившимся к подписке Яндекса через РУП «Белтелеком» впервые. Действует она 30 календарных дней с момента подключения.[/inf]

Ранее Tegraf.news писал, что в государственной компании “Белтелеком” рассказали, что в одном из тарифных планов линейки “Ясна” скорость доступа в интернет совсем не гарантируется. Как это работает?

«Белтелеком» пояснил, на каком тарифном плане «Ясна» не гарантирует скорость доступа в интернет