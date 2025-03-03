Белтелеком поднял тарифы на две услуги для самозанятых и ИП

Опубликовано: 03.03.2025 14:19 , Обновлено: 03.03.2025

Компания "Белтелеком" объявила об изменении тарифов на некоторые услуги с 12 марта. Они коснутся юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также самозанятых физлиц, которые платят налог на профессиональный доход.

Новые тарифы были установлены на услуги “SMS-рассылка” и “SMS-информирование”.

Так, с 12 марта за каждое отправленное заказчиком SMS-сообщение пользователям услуг электросвязи, предоставляемых с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов (ЦОВ), придётся платить:

физлицам - 0,039 рубля,

юрлицам и ИП - 0,0312 рубля.

Раньше на эту услугу был установлен единый тариф в 0,0288 рубля, то есть услуга подорожала сразу на 8%.

Аналогичные дифференцированные тарифы для самозанятых белорусов и юрлиц и ИП “Белтелеком” установил за SMS-информирование при предоставлении в пользование сети Wi-Fi.

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