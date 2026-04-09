Поставщиков на минском рынке оштрафовали за помидоры по 19,38 BYN и огурцы по 9,9 BYN

Опубликовано: 09.04.2026 15:59 , Обновлено: 09.04.2026

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси (МАРТ) 9 апреля отчиталось о проверке торгового комплекса "Валерьяново", расположенного под Минском. Её результатом стали административные дела и штрафы в тысячи рублей, выписанные сразу нескольким продавцам за завышение цен.

Самый крупный штраф на этот раз экономический суд Минской области выписал ООО «МИШИКО». Как выяснили проверяющие МАРТа, компания продавала свежие овощи и фрукты с завышенными в разы торговыми надбавками - от 29% до 181% при предельно допустимых 15-40%. К примеру:

свежие огурцы компания продавала по 9,9 рубля за кило вместо допустимых законодательством 4,04 рубля,

свежие помидоры – по 19,38 рубля вместо положенного максимума в 15,04 рубля,

лук репчатый – по 6,41 рубля вместо 4,75 рубля.

В результате компанию оштрафовали на 10,6 тыс. рублей .

Другого поставщика - ООО «Фрукты Мира» - в МАРТ уличили в завышении торговой надбавки на цитрусовые аж в 9 раз - до 366% при разрешенных 40%. В результате покупателям фрукты обходились в разы дороже:

апельсины по 24 рубля вместо положенных 8,83 рубля,

лимоны - по по 19,9 рубля вместо 8,41 рубля,

помело – по 19,9 рубля вместо 4,98 рубля.

Впрочем, итоговый штраф для этой фирмы оказался куда скромнее - всего 1,35 тыс. рублей .

В МАРТ сообщили, что за нарушения к ответственности были привлечены должностные лица организаций.

[inf]Согласно официальной статистике МАРТа, только за I квартал этого года ведомство успело проверить более 1,6 тыс. объектов. По результатам проверок специалисты сделали порядка 530 рекомендаций и выдали 169 предписаний с запретом на продажу продукции. Общая сумма штрафов, выписанных за нарушения в сфере торговли, уже превысила 17,7 тыс. рублей. Завышение цен МАРТ констатировало более чем у 70 субъектов. [/inf]