Белстат объявил о серьезном росте доходов белорусов

Опубликовано: 17.03.2026 17:52 , Обновлено: 17.03.2026

Национальный статистический комитет (Белстат) сообщил, что по итогам января его расчеты показали серьезный рост денежных доходов жителей страны.

По данным Белстата, реальные располагаемые денежные доходы в январе 2026 года выросли на 7,5% к уровню января 2025 года.

Реальные денежные доходы рассчитываются чиновникамм за вычетом налогов, сборов и взносов и корректируются на инфляцию.

В Белстате уверены, что в общем объеме денежных доходов зарплата занимает 65,5%, пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению – еще 22,4%, а доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,1%.

Ранее Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал результаты анкетирования белорусов, согласно которым в 2025 году 80,7% опрошенных доверяли официальной статистике, а удовлетворены ею были 80,8%.

В ведомстве не рассказали о методологии анкетирования и о том, сколько человек приняло в нем участие, но поделились некоторыми результатами.

Белстат: 80% белорусов верят официальной статистике. Насколько по инфляции и средней зарплате?