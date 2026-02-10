Белстат: 80% белорусов верят официальной статистике. Насколько по инфляции и средней зарплате?
Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал результаты анкетирования белорусов, согласно которым в 2025 году 80,7% опрошенных доверяли официальной статистике, а удовлетворены ею были 80,8%.
В ведомстве не рассказали о методологии анкетирования и о том, сколько человек приняло в нём участие, но поделились некоторыми результатами.
Согласно им, опрошенные пользователи чаще всего использовали сайты органов государственной статистики для получения данных (76,9%). Ещё 17,7% обращались к СМИ.
При этом по данным Белстата белорусы оценили на 8,2 балла лёгкость поиска информации, а удобство и логичность структуры сайтов со статистикой – на 7,9 балла.
Качество статистики участники анкетирования оценили так:
- Доступность: 8,4
- Актуальность: 8,3
- Своевременность: 8,1
- Сопоставимость: 8,0
- Объективность: 8,0
А вот по видам информации уровень доверия отличался сильнее. По 10-балльной шкале достоверность статистики Белстата опрошенные оценили так:
- Численность населения: 8,7
- Строительство жилья: 8,4
- Грузооборот и пассажирооборот: 8,3
- Валовой внутренний продукт (ВВП): 8,2
- Экспорт и импорт товаров: 7,9
- Индекс потребительских цен (ИПЦ): 7,9
В сообщении Белстата индекса доверия статистике по средним зарплатам не оказалось.