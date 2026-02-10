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Белстат: 80% белорусов верят официальной статистике. Насколько по инфляции и средней зарплате?

Белстат: 80% белорусов верят официальной статистике. Насколько по инфляции и средней зарплате?
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Национальный статистический комитет (Белстат) опубликовал результаты анкетирования белорусов, согласно которым в 2025 году 80,7% опрошенных доверяли официальной статистике, а удовлетворены ею были 80,8%.

В ведомстве не рассказали о методологии анкетирования и о том, сколько человек приняло в нём участие, но поделились некоторыми результатами.

Согласно им, опрошенные пользователи чаще всего использовали сайты органов государственной статистики для получения данных (76,9%). Ещё 17,7% обращались к СМИ.

При этом по данным Белстата белорусы оценили на 8,2 балла лёгкость поиска информации, а удобство и логичность структуры сайтов со статистикой – на 7,9 балла.

Качество статистики участники анкетирования оценили так:

  • Доступность: 8,4
  • Актуальность: 8,3
  • Своевременность: 8,1
  • Сопоставимость: 8,0
  • Объективность: 8,0

А вот по видам информации уровень доверия отличался сильнее. По 10-балльной шкале достоверность статистики Белстата опрошенные оценили так:

  • Численность населения: 8,7
  • Строительство жилья: 8,4
  • Грузооборот и пассажирооборот: 8,3
  • Валовой внутренний продукт (ВВП): 8,2
  • Экспорт и импорт товаров: 7,9
  • Индекс потребительских цен (ИПЦ): 7,9

В сообщении Белстата индекса доверия статистике по средним зарплатам не оказалось.

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