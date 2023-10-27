Белстат назвал область, где белорусы работают больше всех, а зарабатывают меньше

Опубликовано: 27.10.2023 17:48 , Обновлено: 27.10.2023

Национальный статистический комитет на днях обновил данные по средним зарплатам в разных белорусских регионах и у представителей разных профессий по состоянию на сентябрь. Могилёвская область на последнем месте - номинальная начисленная зарплата работников там составила всего 1 623,2 рубля. Однако оказалось, что жители этой области, получая меньше, чем жители других регионов страны, работали при этом больше.

Согласно отчётам Белстата о труде и занятости белорусов, трудовая нагрузка у белорусов сократилась по сравнению с предыдущим годом, тогда как заработки неизменно повышаются. За 9 месяцев работники флагманских организаций Беларуси отработали 1407 часов, тогда как в прошлом году выработка составляла 1413 часов, сообщил портал banki24.by.

Если рассматривать только регионы, то меньше других трудились белорусы в Брестской области - 1404 часов за 9 месяцев, а больше всего - в Могилевской области - 1426 часов. При этом часовая зарплата у работников Могилевских флагманских предприятий составляла всего 9,4 рубля, тогда как в среднем по Беларуси работники получали по 11,5 рубля в час.

Эксперты портала banki24.by предположили, что такая ситуация, когда работники, которые трудились больше остальных, получали самую низкую почасовую зарплату, складывалась из-за того, что, по данным Бeлcтaта, именно в Могилевской области самая высокая доля организаций с отрицательной и малой рентабельностью и низкая доля высокодоходных.

Что касается номинальной начисленной средней зарплаты ( она считается без учета налогов) в Беларуси в сентябре 2023 года, то она составила 1939,8 рубля. Самую высокую среднюю зарплату традиционно зафиксированы в Минске – 2602,2 рубля. Этот показатель на 34,15% больше, чем в среднем по Беларуси. На втором месте - Минская область (1950,3 рубля).

Инфографика Белстата

Самую высокую среднюю зарплату, по статистике Белстата, в сентябре получали работники IT-сферы – 7023,4 рубля. На втором месте оказались - работники воздушного пассажирского транспорта с зарплатой в 5400,4 рубля.

Напомним, премьер-министр Беларуси Роман Головченко 23 октября заявил о том, что с 1 января размер минимальной заработной платы в стране планируется увеличить на 13%. По его словам, на 2024 год эта величина запланирована на уровне 626 рублей.

Головченко пообещал поднять белорусам минимальную зарплату на 13% с 1 января