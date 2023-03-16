Белстат назвал 5 коммунальных услуг, которые больше всего подорожали в феврале

Опубликовано: 16.03.2023 12:57 , Обновлено: 16.03.2023

Стоимость жилищно-коммунальные услуг для белорусов в феврале подорожала в среднем на 6,55%. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете и назвали пять услуг ЖКХ, цены на которые поднялись заметнее всего.

Согласно оперативным данным Белстата, в феврале белорусы заплатили больше за следующие услуги ЖКХ:

вывоз твердых коммунальных отходов — на 15,36%.

холодное водоснабжение — на 13,89%;

водоотведение (канализация) — на 13,68%;

техобслуживание домофонов — на 13,48%;

техобслуживание жилых помещений - на 11,97%.

Базовый индекс потребительских цен в феврале также вырос на 0,18% по отношению к январю и на 0,28% - по сравнению с декабрем прошлого года.

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