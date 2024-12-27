Белпочта решила досрочно выплатить пенсии и пособия в январе

Опубликовано: 27.12.2024 20:39 , Обновлено: 27.12.2024

Белпочта сообщила о досрочной выплате пенсий и пособий в январе. Так, их, по информации почтового оператора, можно будет получить уже 4 января, но не везде.

“Выплата пенсий и пособий за 7 января 2025 года во всех объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской и Могилевской областей, а также г. Минска начнется с 4 января”, - [link href=“https://blog.belpost.by/Novosti/VAZNO-Vyplata-pensii-i-po3” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] на предприятии.

При этом, добавили там, в Гомеле и Гродно выплачивать пенсии и пособия будут 6 января. А 7 января по всей стране должны работать только дежурные объекты почтовой связи.

Ранее Telegraf.news писал, что на официальном сайте Белпочты обновили информацию о тарифах на основные почтовые услуги, которые начнут действовать 1 января 2025 года. Посмотрели, что и на сколько подорожает уже через пару дней.

Белпочта опубликовала новые тарифы на свои услуги