Белпочта решила досрочно выплатить белорусам пенсии. Но не всем
В пресс-службе Белпочта сообщили, что решили начать досрочно выплачивать пенсии с 4 ноября, но только тем пенсионерам, которые должны были ее получить 7 ноября.
“Выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2022 года в объектах почтовой связи (ОПС) города Минска начнется с 4 ноября. В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 5 ноября”, - уточнили в Белпочте.
Все дело в том, что 7 ноября 2022 года будут функционировать только дежурные ОПС.
Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.
По ее словам, бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в 2023 году заложили на 15% выше, чем в 2022 году.
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