Белпочта решила досрочно выплатить белорусам пенсии. Но не всем

Опубликовано: 03.11.2022 09:51 , Обновлено: 03.11.2022

В пресс-службе Белпочта сообщили, что решили начать досрочно выплачивать пенсии с 4 ноября, но только тем пенсионерам, которые должны были ее получить 7 ноября.

“Выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2022 года в объектах почтовой связи (ОПС) города Минска начнется с 4 ноября. В остальных ОПС республики выплата будет осуществляться с 5 ноября”, - уточнили в Белпочте.

Все дело в том, что 7 ноября 2022 года будут функционировать только дежурные ОПС.

Ранее Телеграф сообщил, что заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко заявила, что размер пенсий в 2023 году увеличится, если вырастет заработная плата.

По ее словам, бюджет Фонда социальной защиты населения (ФСЗН) в 2023 году заложили на 15% выше, чем в 2022 году.

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