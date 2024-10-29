Белпочта предложила вакансии с зарплатой от 1300 и 2500 руб. Кому пообещали "профессиональный рост" в обмен на "порядочность"?

Опубликовано: 29.10.2024 11:47 , Обновлено: 29.10.2024

Республиканское унитарное предприятие "Белпочта" 29 октября опубликовало 5 вакансий в Минске. От кого потребовали "порядочность" и "дисциплинированность" и что пообещали взамен, кроме зарплат от 1300, 1400, 1600 и 2500 рублей.

На “Белпочте” гарантировали будущим сотрудникам “стабильную работу, возможность профессионального роста и развития, а также дружный коллектив и комфортные условия труда”.

Вот какие вакансии там предложили.

Водители автомобиля

Так, на “Белпочте” предложили работать водителем автомобиля за зарплату “от 2500 руб. на руки”.

Задача сотрудника — перевозить грузы по столице и заниматься погрузкой и разгрузкой. В описании сказано, что график работы: 2/2, рабочая смена - до 12 часов.

Требования к кандидатам следующие:

водительское удостоверение категории В;

опыт работы от 2 лет.

Также “Белпочта” опубликовала еще одну вакансию водителя автомобиля , но с зарплатой уже “от 1 600 руб. на руки”. В обязанности входит доставка почтовых отправлений по минским адресам.

Занятость полная, график работы: фиксированный/сменный.

Требования:

водительское удостоверение категории В;

водительский стаж от 2 лет.

Слесарь по ремонту автомобилей

В описании к вакансии слесаря по ремонту автомобиля сказано лишь две вещи: о том, что занятость “полная” и что зарплата на руки “от 1 400 руб”.

Кузовщик

На должность кузовщика требований на предприятии не указали. Лишь уточнили, что занятость полная, а з/п на руки — “от 1 300 руб.”

Диспетчер

От диспетчера на “Белпочте” потребовали “порядочность” и “дисциплинированность”. Опыт работы “приветсвуется”.

Занятость полная, график работы сменный. Заработную плату пообещали от 1300 рублей на руки.

Где оставить заявку?

Свое резюме желающие могут отправить на электронную почту shilko@belpost.by или позвонить по телефонам:

+375 17 293 55 12;

+375 17 293 55 30;

+375 17 364 82 34;

+375 17 293 55 11;

+375 17 293 59 54.

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