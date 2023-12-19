Белпочта предложила белорусам выиграть 5 тыс рублей. Какие 3 непростых шага нужно сделать?

Опубликовано: 19.12.2023 17:59 , Обновлено: 19.12.2023

В пресс-службе Белпочты сообщили, что начали розыгрыш призов в 5 тыс рублей, а ещё 50 призов по 100 рублей. Для этого белорусам предложили участвовать в игре "УДАЧные письмА!". И это не происки мошенников - сообщение опубликовано пресс-службой национального почтового оператора.

Чтобы стать претендентом на призы, белорусам посоветовали сделать 3 не самых простых шага.

Для начала желающим участвовать в розыгрыше надо быть зарегистрированным или зарегистрироваться в Национальной электронной почтовой системе (НПЭС).

Затем войти в электронный почтовый ящик НПЭС и отправит по 30 декабря 2023 простое или заказное почтовое отправление в электронной форме ещё и некоммерческого характера.

Перейти на сайт igra-belpost.by и уже там зарегистрировать уникальный номер услуги с квитанции.

[info_b]Нюанс в том, что регистрация в НПЭС осуществляется с использованием “сертифицированных средств выработки электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП). Это может быть как мобильная ЭЦП на сим-карте, так и ЭЦП на USB носителях (AvToken, AvPass, AvBign). А при идентификации пользователя посредством ЭЦП на USB носителях потребуется установить AvTunProxy. Готовы освоить ради 5000 рублей?[/info_b]

В Белпочте уточнили, что игровые коды начисляются за каждый зарегистрированный уникальный номер услуги с квитанции вне зависимости от количества отправленных писем по данной квитанции. Проверить игровые коды можно в личном кабинете на сайте игры.

Ранее Телеграф сообщил, что национальный почтовый оператор Беларуси объявил о повышении тарифов на некоторые свои услуги с 12 декабря 2023 года. Такое решение “Белпочта” обосновала “изменениями и ограничениями в международной логистике при пересылке международных почтовых отправлений по отдельным направлениям”.

«Белпочта» объявила о повышении тарифов с 12 декабря. Что подорожает?