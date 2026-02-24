Белпочта позвала на работу в центре Минска без требований к кандидатам. Что по зарплате

Опубликовано: 24.02.2026 14:25 , Обновлено: 24.02.2026

Государственный почтовый оператор Беларуси РУП «Белпочта» опубликовал вакансии для работы в ведомственной столовой в центре Минска. Все опубликованные вакансии не содержат особых требований, лишь наличие и так обязательной санкнижки (санитарной книжки).

Мы узнали, что предприятию требуются повар 5-го разряда, мойщик посуды и уборщик помещений.

Повара ищут практически на полный рабочий день (с 07:00 до 15:30), зарплату же обещают от 1250 рублей (правда, не уточнили — “на руки” или до уплаты налогов).

Две другие позиции подразумевают работу на 0,75 ставки и сокращённый день (с 09:00 до 15:20). Мойщик посуды, по обещаниям, будет получать от 850 рублей, уборщик помещений — от 730 рублей «на руки».

Средняя заработная плата по Беларуси в январе 2025 года, по данным Белстата, составляла 2703,7 рубля. Таким образом, доход уборщика в столовой «Белпочты» при неполной занятости будет значительно меньше среднереспубликанского показателя. С другой стороны, а чего ожидать от работы, где от кандидатов не требуют вообще ничего?

А вот зарплата повара (при фактически полном рабочем дне) окажется ниже среднего уровня более чем в два раза. Для работы в центре Минска — большой вопрос, найдутся ли желающие.

Возможно, «Белпочта» рассчитывает на «плюшки», которые обещает кандидатам. В качестве бонусов госкомпания гарантировала «полный социальный пакет», который включает медицинскую страховку, наличие здравпункта и стоматологического кабинета, а также возможность льготного отдыха в ведомственной базе отдыха и детском лагере.

Ранее стало известно, что некоторые услуги «Белпочты» с 1 января 2026 года подорожали для белорусов сразу на четверть.

Белпочта подняла на 25% тарифы на некоторые услуги с 1 января