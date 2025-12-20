Белпочта подняла на 25% тарифы на некоторые услуги с 1 января

Опубликовано: 20.12.2025 07:54 , Обновлено: 20.12.2025

Новый год белорусский почтовый оператор решил начать с повышения тарифов. По крайней мере некоторые услуги уже с 1 января 2026 года подорожают для белорусов сразу на четверть. Так что если вы откладывали, к примеру, отправку письма или посылки за границу, есть резон сделать это сейчас - выйдет дешевле.

Пресс-служба Белпочты о повышении тарифов пока официально не объявляла, однако новые цены на услуги почтового оператора уже выложили на официальном сайте в соответствующих разделах. Подсчёты показывают, что с 1 января 2026 года тарифы на разные почтовые услуги вырастут в среднем на 10 - 25% .

Самое большое подорожание, судя по всему, ждёт услуги по пересылке международных почтовых отправлений. По отдельным позициям стоимость подскочит сразу на четверть. К примеру, сейчас отправить поздравительную открытку в Новому году заграничным друзьям и родным белорусы могут всего за 2,4 рубля, а с 1 января придётся платить на 60 копеек больше - полных 3 рубля (то есть на 25%). Простое письмо или бандероль, которое сейчас стоит 2,7 рубля, подорожает на 22% - до 3,3 рубля.

Вырастут и тарифы на услуги по пересылке международной ускоренной почты EMS - в среднем на 10%. К примеру, чтобы сейчас срочно отправить документы в Россию, нужно заплатить 74,7 рубля, а с 1 января придётся платить уже 82,2 рубля. Отправка EMS в Польшу, для сравнения, обойдётся минимум в 70,02 рубля (сейчас - 63,66 рубля).

Популярные приоритетные отправления 1 классом подорожают с нового года на 20% - с 2,04 рубля до 2,46 рубля.

Кстати, подорожание коснётся как рядовых белорусов, так и юридических лиц.

[inf]Подробнее с новым тарифами на разные почтовые услуги можно ознакомиться на сайте Белпочте в соответствующем разделе по ссылке.[/inf]

Отметим, что именем Белпочты в последнее время всё чаще прикрываются телефонные мошенники в попытке залезть в кошельки белорусов. И хотя, как показывают сводки милиции, чуть ли не ежедневно находятся те, кто “покупается” на их разводы, далеко не все мошеннические схемы хорошо продуманы и безупречны. Нередко они сами выдают себя на первом же этапе деталями, которые им могут казаться незначительными, но всегда бросаются в глаза белорусам.

Белорусам шлют сообщения «некачественные мошенники». Как прокололись?