Белпочта позвала на работу трактористов. Сколько зарплата на руки?

Опубликовано: 27.12.2024 10:00 , Обновлено: 27.12.2024

Белпочта опубликовала свежий список вакансий, открытых в структурных подразделениях Минской почты. Оказалось, что требуются предприятию не только выпускники академии связи, но работники, не связанные напрямую с почтовой деятельностью, например, тракторист и контролеров на контрольно-пропускном пункте. Посмотрели, какие требования предъявили кандидатам и какую зарплату предложили.

Так, трактористу , которому придётся водить трактор с мощностью двигателя 60-100 л.с., предложили зарплату от 1400 рублей на руки. При этом предприятие допустило работу по совместительству и в этом случае, если верить объявлению, размещённому в официальном Telegram-канале Белпочты, готово платить большую сумму - от 1700 рублей.

Есть ещё две свежие вакансии, не связанные напрямую с почтовой деятельностью - рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений и контролеры на контрольно-пропускном пункте с обещанной “чистой” зарплатой от 1 450 рублей и от 1 000 рублей , соответственно. Первая вакансия предполагает выполнение “различного вида ремонтно-строительных работ”, вторая - “обеспечение охраны объекта с соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов”. Во всех случаях главным требованием к кандидатам является возраст - старше 18 лет.

Впрочем, предложила компания и несколько вакансий для тех, кто хочет работать непосредственно с почтовыми отправлениями. Так, Белпочте по-прежнему требуются операторы связи в участок реализации. При работе на пятидневке с двумя выходными в субботу и воскресенье пообещали зарплату от 1 250 рублей на руки.

Также требуются операторы связи в центр по обработке международной почты в Национальном аэропорту “Минск”, причём работа предполагает чередование дневных и ночных смен (с 9:00 до 21:00 и с 21:00 до 9:00). Разумеется, в этом случае на работу придётся выезжать из Минска, однако компания предоставляет трансфер для своих сотрудников. При отработке полного месяца пообещали зарплату от 1 900 рублей . На эту должность можно устроиться и на условиях частичной занятости. Суть работы сводится к приему емкости с грузом, разукомплектованию паллет, погрузочным и разгрузочным работам, а также наполнению паллет с использованием паллетоупаковщика.

Как и прежде, своим сотрудникам Белпочта обещает полный социальный пакет, который включает в себя:

медицинскую страховку,

наличие здравпункта и стоматологического кабинета,

возможность отдыхать и оздоравливаться на ведомственной базе отдыха, в том числе для членов семей сотрудников,

возможность отправлять детей в ведомственный лагерь для отдыха,

возможность приобретения абонементов в спортивные секции города,

дополнительные выплаты согласно коллективного договора.

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