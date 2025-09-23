Белпочта позвала на работу кандидатов без образования. Сколько пообещали платить?

Опубликовано: 23.09.2025 16:12 , Обновлено: 23.09.2025

РУП "Белпочта" открыла сразу несколько вакансий в Минске для тех, кто ищет работу, не имея специализированного образования. Работники понадобились в столовую компании, расположенную в головном офисе, на проспекте Независимости. Узнали, сколько готовы платить потенциальным кандидатам.

В официальном Telegram-канале Белпочты выложили сразу 5 вакансий, открытых в корпоративной столовой. Главное требование ко всем кандидатам, независимо от того, на какую должность они претендуют - это наличие медицинской справки (санкнижки). Обещанный уровень зарплат - не более 1500 рублей .

Именно столько в компании готовы платить грузчику . По двум другим вакансиям, также не предполагающим какого-либо специализированного образования - мойщика посуды и уборщика помещений - уровень оплаты труда существенно меньше: от 850 и 800 рублей , соответственно. Это объясняется в первую очередь тем, что на данные вакансии ищут кандидатов на неполную ставку (точнее - на 0,75 ставки). Соответственно, работать придётся неполный день - с 9:00 до 15:20.

Ещё два вакансии, озвученные пресс-службой, всё же потребуют соискателей наличие профильных знаний и умений. Компания ищет:

повара 4 разряда на зарплату от 1 400 рублей (с графиком работы с 07:00 до 15:30);

(с графиком работы с 07:00 до 15:30); продавца 5 разряда (продукты питания) на зарплату 1 450 рублей .

Всем потенциальным кандидатам пообещали полный соцпакет, который включает медицинскую страховку, путёвки в ведомственную базу отдыха для самого сотрудника и членов его семьи, а также в детский лагерь, абонементы в спортивные секции город и другие дополнительные выплаты, прописанные в коллективном договоре.

Ранее Telegraf.news рассказал, что на портале Государственной службы занятости в топе самых высокооплачиваемых вакансий сегодня немало тех, что не требуют от соискателя длительной специализированной профессиональной подготовки. Журналисты Telegraf.news нашли как минимум 5 вакансии, где белорусы могут ежемесячно зарабатывать минимум в 2 раза больше, чем в среднем по стране, имея за плечами лишь школьное образование.

До 10000 рублей. Нашли 5 вакансии, где белорусам со школьным образованием готовы платить в 2 раза больше средней зарплаты