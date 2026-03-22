Белпочта подняла некоторые тарифы

Опубликовано: 22.03.2026 16:50 , Обновлено: 22.03.2026

Почтовый госоператор РУП «Белпочта» сообщил об изменении некоторых тарифов. Речь идёт о пересылке открыток, писем и бандеролей по территории страны. Новые тарифы начали действовать с воскресенья, 22 марта.

Теперь пересылка писем, бандеролей массой до 20 г для белорусов будет стоить 1,04 рубля с учетом НДС (налога на добавленную стоимость), за каждые последующие 20 г – 0,08 рубля с учетом НДС.

Напомним, что с 1 января 2026 года Белпочта уже повышала некоторые свои тарифы на четверть. Самое большое подорожание тогда было на услуги по пересылке международных почтовых отправлений.

Белпочта подняла на 25% тарифы на некоторые услуги с 1 января