Белпочта открыла вакансии на базе отдыха и пообещала ... путевки на базу отдыха. Что по зарплате?

Опубликовано: 04.11.2025 15:25 , Обновлено: 04.11.2025

Национальный оператор почтовой службы РУП «Белпочта» объявил о поиске сотрудников для работы на своей базе отдыха «Дружба». Предложенные зарплаты невысокие, намного ниже средней по стране и тем более по Минску или Минской области. Впрочем, помимо них в соцпакет включили медстраховку, матпомощь и... путевки на базу отдыха.

Работать новичкам будет нужно в Острошицком Городке Минского района. Для двух открытых вакансий предприятие предлагает следующие условия:

Инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе с зарплатой от 1 300 рублей на руки. В его обязанности будет входить проведение спортивно-массовых мероприятий для отдыхающих.

рублей на руки. В его обязанности будет входить проведение спортивно-массовых мероприятий для отдыхающих. Официант 4-го разряда с заработной платой от 1 100 рублей.

Пока неясно, будут ли новые сотрудники отдыхать по путевкам на своем же рабочем месте, но уже в качестве гостя, или им предложат посетить другие базы в Беларуси.

В своем объявлении Белпочта также пообещала стабильность, назвала обещанные зарплаты достойными и гарантировала возможности «для профессионального роста».

Это не единственные вакансии у государственного почтового оператора. Ранее «Белпочта» активно искала водителей для «нового интересного проекта» с зарплатой от 2500 рублей, а также сотрудников в цеха по обработке почты и в центр в Национальном аэропорту «Минск». Всего на данный момент на предприятии открыто 59 вакансий на 384 рабочих места.

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