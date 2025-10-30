Зарплата – до 2200 BYN. Белпочта позвала на работу по десяткам специальностей в «удобных» районах Минска

Опубликовано: 30.10.2025 16:25 , Обновлено: 30.10.2025

Национальный почтовый оператор "Белпочта" опубликовала вакансии, открытые в различных структурных подразделениях Минска. Потенциальным кандидатам по десяткам специальностей предложили зарплату до 2200 рублей, а также пообещали подобрать для них "удобный" район работы. Узнали подробнее о требованиях по вакансиям.

Подобрать рабочее место в почтовых отделениях в удобном для потенциального кандидата районе города предложили по трём специальностям:

специалист по почтовой деятельности, который оказывает клиентам комплексные услуги в самом отделении - зарплата от 1 600 рублей,

оператор связи (по доставке), который занимается приёмом, сортировкой и выдачей почтовых отправлений - зарплата от 1 300 рублей,

почтальоны - от 1 250 рублей.

Во всех случаях максимальную зарплату при трудоустройстве на полную ставку не ограничивали, обещая сумму повыше “по результатам труда”.

А вот в производственных цехах по обработке почты, которые расположены по улице Вокзальной в Минске, максимальную зарплату для операторов связи озвучили - от 1 450 до 2200 рублей в зависимости от вида и объема работ. При этом там специалиста пообещали подобрать любое удобное для кандидата рабочее время.

Кроме того, туда требуются не только рабочие на “почтовые” специальности, но и другие специалисты (зарплата указана “чистой”, на руки:

электромеханики почтового оборудования ( ремонт и заправка картриджей для всех видов принтеров) - от 1 400 рублей,

слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования - от 1 150 рублей,

слесарь-сантехник - от 1 300 рублей,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования - от 1 200 рублей,

рабочик по комплексному обслуживанию зданий и сооружений - от 1 200 рублей,

контролеры на контрольно-пропускном пункте - от 1 050 рублей,

тракторист - от 1 450 рублей (при совмещении 1950 рублей),

операторы связи в участок реализации - от 1 250 рублей.

Особые условия работы предложили кандидатам, готовым работать в центре по обработке международной почты в Национальном аэропорту «Минск». Трансфер до аэропорта “Белпочта” пообещала предоставить, но условия работы не самые стандартные. Работа так в две смены: дневная - с 9:00 до 21:00, ночная - с 21:00 до 9:00. Заниматься придётся приёмом грузов, разукомплектованием паллет и погрузочно-разгрузочными работами.

Впрочем, устроиться туда можно и на полставки. Зарплату пообещали в 1 900 рублей на руки за полный месяц.