Белпочта объявила о переносе выплаты пенсий в ноябре

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Опубликовано: 02.11.2023 12:02 , Обновлено: 02.11.2023

Государственное предприятие "Белпочта" объявила, что в ноябре пенсии будут выплачены досрочно. Это связано с большими выходными, которые будут приурочены к 7 ноября.

“Выплата пенсий и пособий за 7 ноября 2023 года в объектах почтовой связи (ОПС) Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областей, г. Минска, а также сельских ОПС Брестской области, начнется с 4 ноября”, - сообщили в Белпочте.

А вот в Гомеле и Гродно, а также в городах Брестской области пенсии и пособия решили выплатить 6 ноября.

Также там сообщили, что 6 и 11 ноября 2023 года городские и сельские отделения почтовой связи будут работать как обычно.

А вот 7 ноября будут работать только некоторые дежурные отделения.

Ранее Телеграф сообщил, что ноябрь — время перемен и нововведений. В Беларуси уже стало традицией, что с каждым месяцем граждане страны узнают о новых законах, постановлениях и изменениях, которые могут повлиять на их жизнь и финансовое положение. Конец осени не стал исключением. Налоги, штрафы, увеличение прожиточного минимума — это только часть того, что белорусов ждет в этом месяце. Собрали для вас 12 самых главных новостей.

Оплата налогов, рост пенсий и пособий, большие выходные. К чему еще готовится белорусам в ноябре?