"Белпочта" изменила тарифы на пересылку посылок, корреспонденции и не только

Опубликовано: 26.12.2024 21:09 , Обновлено: 26.12.2024

"Белпочта" объявила об изменении тарифов на часть услуг с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании без уточнения, станут тарифы больше или меньше.

По информации “Белпочты”, изменятся тарифы по пересылке:

заказной письменной корреспонденции,

отправлений “1-й класс”,

отправлений с объявленной ценностью,

посылок,

международной простой письменной корреспонденции,

международных отправлений ЕМS (Express Mail Servic).

Также должна измениться стоимость услуги “Почтовый курьер”.

При этом прежней пообещали оставить стоимость пересылки:

простого письма,

почтовой карточки,

бандероли,

внутренних посылок с онлайн-оформлением,

отправлений “E-commerce” (кроме пакетов “Оптима” и “Экспресс”).

[inf]С актуальными тарифами в Белпочте предложили ознакомиться в разделе «Тарифы» на ее сайте по [link href=“https://www.belpost.by/Tarify2” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. Однако там размещены только расценки, которые действуют сейчас. Скорее всего, новые тарифы появится не ранее 1 января.[/inf]

Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе “Белпочты” напомнили, что будет, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод. Так, за хранение почтовых отправлений взимается плата, если получатель не пришел за ним в течение семи дней. При этом специалисты уточнили: отсчет идет на следующий день (если посылка пришла 18 декабря, то срок хранения будет начинаться 19 декабря).

Сколько придётся заплатить, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод? В «Белпочте» объяснили