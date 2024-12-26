"Белпочта" изменила тарифы на пересылку посылок, корреспонденции и не только
"Белпочта" объявила об изменении тарифов на часть услуг с 1 января 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба госкомпании без уточнения, станут тарифы больше или меньше.
По информации “Белпочты”, изменятся тарифы по пересылке:
- заказной письменной корреспонденции,
- отправлений “1-й класс”,
- отправлений с объявленной ценностью,
- посылок,
- международной простой письменной корреспонденции,
- международных отправлений ЕМS (Express Mail Servic).
Также должна измениться стоимость услуги “Почтовый курьер”.
При этом прежней пообещали оставить стоимость пересылки:
- простого письма,
- почтовой карточки,
- бандероли,
- внутренних посылок с онлайн-оформлением,
- отправлений “E-commerce” (кроме пакетов “Оптима” и “Экспресс”).
[inf]С актуальными тарифами в Белпочте предложили ознакомиться в разделе «Тарифы» на ее сайте по [link href=“https://www.belpost.by/Tarify2” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] ссылке [/link]. Однако там размещены только расценки, которые действуют сейчас. Скорее всего, новые тарифы появится не ранее 1 января.[/inf]
Ранее Telegraf.news писал, что в пресс-службе “Белпочты” напомнили, что будет, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод. Так, за хранение почтовых отправлений взимается плата, если получатель не пришел за ним в течение семи дней. При этом специалисты уточнили: отсчет идет на следующий день (если посылка пришла 18 декабря, то срок хранения будет начинаться 19 декабря).
Сколько придётся заплатить, если вовремя не забрать посылку или денежный перевод? В «Белпочте» объяснили