Белорусы заметили в мясном отделе «вкус детства» за 1,5 тыс. рублей. И рассказали, где купить в 10 раз дешевле

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Опубликовано: 20.12.2025 14:14 , Обновлено: 20.12.2025

Сколько стоит "вкус детства"? Кто-то скажет, что "тот самый" вкус - бесценный, и будет прав. Но иногда он всё же обретает форму и выливается в абсолютно конкретные цифры. Так, короткое видео в TikTok из одного магазина в Минске, вернуло десятки зрителей в босоногое детство, в деревню к бабушке, но цена "флешбэка" заставила вернуться в реальность. На ценнике без копейки 1,5 тыс. рублей.

Привлёк внимание автора ролика ценник на хамон - сыровяленый свиной окорок, который продают целиком. В Испании это считается национальным деликатесом, а вот в Беларуси, действительно, встречается в продаже не часто, так что пройти мимо этой редкости было непросто. Как и не удивиться его цене - за ногу весом 7,5 кг даже среднестатистическому белорусу придётся отдать большую часть зарплаты - 1499,99 рубля. То есть кило такого деликатесного мяса стоит 199,99 рублей .

Многим пользователям видеоплатформы показанный в ролике продукт напомнил хорошо знакомый с детства каждому белорусу, проводившему лето в деревне у бабушки, продукт - “кумпяк”. Именно так во многих белорусских деревнях называли солёный и вяленый свиной окорок. И хотя технологии приготовления испанского хамона и белорусского “кумпячка” могут отличаться, комментаторы этот момент предпочли проигнорировать, заявив, что даже глядя в экран “почувствовали тот самый вкус детства”.

“Блин! Оказывается, в детстве, проводя лето у дедушки с бабушкой, я съедала 4 таких хамона. Правда, у них в деревне он назывался “кумпяк”. Ничего вкуснее не пробовала с тех пор”, - написала одна из зрительниц.

“А я так наел на машину этак за лет 16”, - подсчитал стоимость бабушкиных харчей по нынешним ценам другой комментатор.

“Вот, вот, а говорят что в деревне бедно раньше жили, мы приезжали на бесплатный отдых”, - написал ещё один, отметив, что все те, кто проводил детство в деревне, даже не подозревали, что питались настоящими деликатесами - хамоном, мраморным мясом, элитными яйцами кур на свободном выгуле и так далее.

Оказалось, что некоторые белорусы продолжают традиции своих бабушек и дедушек и “экономят” на заморском хамоне, выдерживая традиционный белорусский “кумпячок” к праздникам.

“У меня такой хамон висит сушиться на Новый год - будем пробовать”, - похвасталась одна из зрительниц.

Тем же, кто был не столь предусмотрителен и дальновиден и не повесил в кладовке заранее вялиться свиную ногу, комментаторы дали ещё один совет, как сэкономить 1,5 тыс. рублей и купить тот самый испанский хамон в 10 раз дешевле. Правда, для этого нужно иметь шенгенскую визу и придётся потратиться на билеты в Европу, как минимум - в соседнюю Литву. Там, судя по фотографиям из магазинов, которыми поделились некоторые зрители, за свиную ножку на акции придётся отдать всего 39,99 евро, то есть в 10 раз меньше, чем в Беларуси.

На родине самого хамона, в Испании, если верить фото комментаторов в TikTok, ножка весом 6,5 кг обойдётся всего в 59 евро - то есть практически в ту же цену, сколько в Беларуси стоит один килограмм.













Кстати, у минчан в эти дни есть возможность попробовать «импортозамещающий» аналог испанского хамона абсолютно бесплатно. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси пообещало угощать им на выставке “Моя Беларусь”.

Белорусам пообещали бесплатную дегустацию «импортозамещающих» аналогов хамона и прошутто