Белорусы задолжали польским банкам почти 1 млрд евро

Опубликовано: 18.09.2025 08:01 , Обновлено: 18.09.2025

Польский портал Puls Biznesu посмотрел статистику в Бюро кредитной информации по иностранцам, которые брали кредиты в Польшу. Оказалось, что общая сумма составила порядка 6 млрд евро (25,7 млрд злотых).

Из них 0,987 млрд евро (4,2 млрд злотых) должны польским банкам граждане Беларуси, переехавшие в Польшу. Основную часть кредитов составляет - ипотека (на покупку жилья в соседней стране).

Всего в Польше насчитали 24 тыс белорусов, взявших те или иные займы в банках на июнь 2025 года.

Издание не привело отдельной статистики по тому какие кредиты предпочитают белорусы в Польше, но общая масса иностранцев в 82% случаев покупали жилье, и лишь в 14% - тратили деньги на потребительские нужды. Ещё 4% - рассрочки и не банковские займы.

Ранее Telegraf.news писал, что британское издание The Times сообщило, что все больше поляков стали отказываться от работы в Германии, куда отправились за более высокими зарплатами. Статистика 2024 года показала, что граждане соседней с Беларусью страны все ещё уезжают на заработки, но вернулось туда больше людей, чем уехали.

Впервые за 30 лет поляки стали отказываться от заработков в Германии