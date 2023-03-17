МАРТ приказал отдать полки в белорусских магазинах казахским, армянским и кыргызским товарам. Но не все

Опубликовано: 17.03.2023 09:09 , Обновлено: 17.03.2023

На национальном правовом портале Беларуси появилось постановление министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) № 16 от 27 февраля 2023 года. Оно предполагает, что белорусские товары лишатся некоторых преимуществ на полках магазинов.

В документе говорится, что “в случае предложения к продаже товаров отечественного производства и товаров, происходящих из других государств–членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обязательным условием является равноправная представленность таких товаров в торговом объекте”.

Таким образом, в белорусских магазинах должны стать заметнее товары из таких стран: Армения, Кыргызстан, Казахстан, Россия. И если последние и так занимают все больше места, то первые три имеют все шансы потеснить белорусские аналоги или, по крайней мере, встать рядом с ними.

Напомним, что неделю назад министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов как раз похвалился, что ему удалось “развернуть полки магазинов”. “У нас получилось переломить многолетний тренд по снижению доли товаров отечественного производства в товарообороте. За прошлый год эта доля выросла на 1,7%”, - рассказал он.

Каким теперь будет тренд, покажет время.