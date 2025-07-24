Белорусы сдали Белкоопсоюзу овощей и ягод на 134,5 млн рублей. Сколько тонн грибов принесли?

Опубликовано: 24.07.2025 16:38 , Обновлено: 24.07.2025

В Белкоопсоюзе сообщили, что на данный момент продолжает скупку у белорусов как урожая с огородов и садов, так и ягод и грибов, собранных в лесу. Причем те заработали миллионы рублей на сдаче в приёмку урожая.

По данным организации, белорусы сдали порядка 8,5 тонн грибов. Не так уж и много на фоне целого океана видео в соцсетях, где они хвалятся невиданным количеством лисичек в лесах.

По другим овощам, фруктам и ягодам статистика такая:

? картофель - 6,4 тыс. тонн (в том числе у населения - 4,1 тыс. тонн);

? огурцы - 2,7 тыс. тонн (у населения - 1,7 тыс. тонн);

? капуста - 3,9 тыс. тонн (у населения – 3,2 тыс. тонн);

? томаты - 1,4 тыс. тонн (у населения - 0,8 тыс. тонн);

? косточковые - 16 тонн;

✔️ смородина – 42 тонны;

При этом в организации уточнили, что всего за 6 месяцев этого года выплатили белорусам порядка 134,5 млн рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что белорус опубликовал в TikTok видео, в котором показал прилавок в одном из немецких городов, где на продаже были выставлены белорусские лисички. Цена на них вызвала споры среди подписчиков.

«По такой цене сам бы возил» — В Германии в магазинах заметили белорусские лисички. У зрителей возникли вопросы