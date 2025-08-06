Белорусы сдали Белкоопсоюзу 4,4 тыс. тонн картошки и 2 тыс. тонн огурцов. Почём принимают?
Начальник управления заготовок и внешнеэкономической деятельности Белкоопсоюза Алексей Сиротин озвучил закупочные цены на овощи и ягоды, по которым в этом году белорусы могут сдать излишки со своих огородов.
Сдать свою сельхозпродукцию, а также собранные в лесу ягоды и грибы в этом году белорусы могут более чем в 770 приемозаготовительных пунктов, а также внештатным заготовителям. Контактные номера районных заготовительных организаций или работающих в конкретной местности заготовителей размещают на стендах в сельских магазинах, а также в автолавках, сообщило госагентство БЕЛТА.
По данным Белкоопсоюза на 4 августа, белорусы в частном порядке уже сдали предприятию:
- 4,4 тыс. тонн картофеля (всего заготовлено 6,9 тыс. тонн, то есть половина от запланированного объёма),
- 2 тыс. тонн огурцов (всего 2,9 тыс. тонн),
- 3,4 тыс. тонн капусты (всего 4,1 тыс. тонн),
- 1 тыс. тонн томатов (всего 1,5 тыс. тонн).
Кроме того, Белкоопсоюз с начала сезона скупил
- клубники - 345 тонн (в том числе товарной - 62 тонн),
- смородины - 105 тонн,
- голубики - 14 тонн,
- косточковых - 29 тонн,
- грибов - 16,3 тонн.
[inf]Средние закупочные цены за килограмм овощей и ягод в Белкоопсоюзе установлены на данный момент на следующем уровне:
- картофель - 1-1,7 рубля,
- огурцы - 1,7-2,5 рубля,
- томаты - 2,5-4,5 рубля,
- капуста - 0,7-1 рубля,
- свекла - 1,2-1,8 рубля,
- морковь - 1,2-1,7 рубля,
- лук репчатый - 1,2-1,8 рубля,
- чеснок - 6-8рубля,
- черника - 7-12 рубля,
- черная смородина - 5-8 рубля,
- голубика садовая - 10-12 рубля,
- малина - 6,5-7 рубля,
- лисички - 3-6,5 рубля.[/inf]
Как пояснил Сиротин, закупочные цены варьируются и зависят от качества продукции, сорта и размера конкретного овоща, а также исходя из конъюнктуры рынка, сложившейся урожайности и рынков сбыта. В результате закупочные цены на те же ягоды или огурцы могут меняться по несколько раз в день, то повышаясь, то понижаясь.
По словам Сиротина, скупленные у населения овощи и ягоды в этом году в основном решили отправлять на продажу в свежем виде. Реализацию продукции предприятие ведёт через собственную торговую сеть. Часть свежих овощей предназначена для объектов общественного питания и промышленных предприятий потребкооперации.
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