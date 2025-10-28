Белорусы разделились на два лагеря из-за грибов по 280 рублей. «Копейки» или «капец дорого»?

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Опубликовано: 28.10.2025 09:45 , Обновлено: 28.10.2025

Очередной ролик в TikTok разделил белорусских пользователей видеоплатформы на два непримиримых лагеря. Поводом стала цена на белые грибы в одном из магазинов торговой сети, входящей в систему потребительской кооперации. Так что же, 280 рублей за кило - это много или это мало?

Сама автор ролика призналась, что увидев ценник на сушеные белые грибы, продаваемые на развес, “ошалела”: отдавать 280 рублей за кило продукта женщина посчитала чересчур. Некоторые комментаторы поддержали автора, заявив, что для них такая цена - это “капец дорого”.

“Да я лучше в лес схожу! Как-то можно и обойтись, лучше креветок поесть или красной рыбки”, - предложила рыбную альтернативу грибам одна из зрительниц.

“Дешевле камчатского краба купить!” - поддержал её другой.

“Это можно купить 30 палок сухой колбасы! Как происходит это оценка товара? Коня можно купить”, - возмутился третий.

Однако достаточно большая часть зрителей посчитала такую цену не то что оправданной, а даже заниженной и с уверенностью заявили: “Надо брать!”.

“Да это вообще копейки - почти даром”, - написал один из комментаторов.

“Это ещё дёшево - на Комаровке 450 рублей за кг”, - поделился ценами с популярного столичного рынка другой.

Некоторые также для сравнения привели стоимость сухих грибов российского производства, продаваемых в другой торговой сети. Цена за упаковку не так пугает - от 13,49 до 19,99 рублей. Однако если пересчитать в килограммы, то получатся совсем другие цифры - от 337 до 555 рублей.













Некоторые зрители даже привели подробные математические расчёты для обоснования такой немалой цены на сушеные грибы.

“Одно 12-литровое ведро свежих боровиков = 300 граммов сухих, соответственно это примерно три с половиной ведра. На суп нужно 3-4 штучки, а это где-то 20-30 грамм. Так что это не очень дорого”, - расписал свои подсчёты один из комментаторов.

Многие также отметили, что цена на килограмм сушеных белых грибов всегда варьировалась в диапазоне 100 долларов в эквиваленте.

“Всегда килограмм 100$ стоил, и 20 лет назад”, - написал один из зрителей.

Кстати, ранее Telegraf.news рассказывал, что несмотря на глубокую осень, в белорусских лесах ещё полно грибов. На смену летним лисичкам и подберёзовикам уже пришли “осенние” грибы и их количество, судя по видеоотчётам энтузиастов, в этом году приятно радует. На грибной обстановке благоприятно сказались зарядившие дожди, поэтому закрывать сезон белорусские грибники, кажется, пока не собираются, несмотря на похолодание, пришедшей к концу октября. Впрочем, богаты на грибы далеко не все регионы. Посмотрели, где сейчас «самые вкусные грибочки» из леса вывозят багажниками.

Белорусы показали, где в конце октября вывозят багажниками «самые вкусные грибочки»