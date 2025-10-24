Белорусы показали, где в конце октября вывозят багажниками «самые вкусные грибочки»

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Опубликовано: 24.10.2025 11:29 , Обновлено: 24.10.2025

На смену летним лисичкам и подберёзовикам в белорусских лесах пришли "осенние" грибы и их количество, судя по видеоотчётам энтузиастов, в этом году приятно радует. На грибной обстановке благоприятно сказались зарядившие дожди, поэтому закрывать сезон белорусские грибники, кажется, пока не собираются, несмотря на похолодание, пришедшей к концу октября. Впрочем, богаты на грибы далеко не все регионы. Посмотрели, где сейчас «самые вкусные грибочки» из леса вывозят багажниками.

Багажник грибов - это вовсе не преувеличение. Именно такой картиной поделилась со своими подписчиками любительница “тихой охоты” после поездки в лес в Витебской области. Результатом прогулки по лесу стали в общей сложности 140 литров “зелёнок” (зеленушка из из рода Рядовок), которые автор назвала “самыми вкусными”. И многие зрители с такой оценкой согласились.

“Дикой завистью вам завидую, зелёнки самые вкусные грибочки!” - не сдержалась одна из зрительниц от эмоционального комментария.

Любопытно, что буквально через 3 дня женщине удалось повторить свой “рекорд”, и она выложила в TikTok новое видео - и снова 140 литров зеленушек.

Судя по отчётам участников тематического сообщества “Грибные войска Беларуси” в соцсети “ВКонтакте”, именно за этим грибом сейчас ведётся главная охота в белорусских лесах. Чаще всего их находят сейчас в Витебской, Гродненской областях, но и в других регионах встречаются.

Один из активистов “Грибных войск Беларуси” поделился секретом, где стоит искать те самые рядовки, сезон которых сейчас на пике. В частности, гриб, который в народе называют рядовкой лиственной, стоит искать в осинниках - по-научному этот гриб так и называют “рядовка осиновая”.

Кроме того, во многих местах не закончился пока даже сезон “летних” грибов - активно встречаются и белые, и молодые польские, и маслята, и даже лисички.





















Ранее Telegraf.news рассказал, что неправильная кулинарная обработка способна свести к нулю всю пищевую ценность гриба. Об этом предупредил известный российский миколог Михаил Вишневский. Специалист назвал 2 простых способа, как этого не допустить и получить от гриба до 80% содержащихся в нём полезных веществ и микроэлекментов.

Большинство едят грибы «неправильно»? Миколог назвал способ, который повышает их ценность до 80%