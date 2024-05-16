Банки предупредили белорусов о 12-часовых перебоях в работе карт. Когда запасаться наличными?

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Опубликовано: 16.05.2024 13:56 , Обновлено: 16.05.2024

Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов, которые пользуются банковскими картами, о возможных сложностях, с которыми те могут столкнуться в ближайшие выходные. Всё дело в технологических работах, которые запланировали на сетевом оборудовании БПЦ на субботу, 18 мая, а также на воскресенье, 26 мая.

В БПЦ предупредили, что технологические работы займут как минимум шесть часов. Для удобства пользователей их пообещали провести в ночное время: с 00:00 до 6:00 18 мая .

Тем же, кто захочет воспользоваться банковской картой в этот промежуток, следует учесть, что проблемы могут возникнуть:

при оплате товаров и услуг в сети розничной торговли,

с выдачей наличных в банкоматах,

с проведением банковских операций в устройствах самообслуживания и банкоматов.

Во всех случаях речь идёт о картах и устройствах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ. В Беларуси его услугами пользуются следующие банки:

Беларусбанк,

Белагропромбанк,

Белинвестбанк,

Банк «Решение»,

БНБ-Банк,

БСБ-Банк,

Паритет Банк,

Сбербанк,

Франсабанк,

Цептер Банк.

Расплатиться картой будет нельзя 12 часов?

По данным “Беларусбанка”, аналогичные работы БПЦ ожидаются и на следующей неделе - в ночь на воскресенье, 26 мая . Причём эти работы, по информации банка, будут более продолжительными - с 00:00 до 12:00 - а вот потенциальные неудобства для клиентов всё те же - невозможность снять наличные и расплатиться банковской картой.

Собственные плановые техработы в ближайшие дни ожидаются и в ряде белорусских банков. Так, “Белагропромбанк” предупредил, что в пятницу, 17 мая, с 07:30 до 08:10 его клиенты не смогут воспользоваться мобильным интернет-банкингом, а “Белгазпромбанк” сообщил о возможных перебоях в работе систем дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц утром в субботу, 18 мая - с 06:00 до 08:00.

Ранее Telegraf.news сообщил, что для некоторых клиентов “Беларусбанка” с 27 мая ждут серьёзные изменения - изменения лимитов расходной операции по банковским картам.

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