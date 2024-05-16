Банки предупредили белорусов о 12-часовых перебоях в работе карт. Когда запасаться наличными?
Банковский процессинговый центр (БПЦ) предупредил белорусов, которые пользуются банковскими картами, о возможных сложностях, с которыми те могут столкнуться в ближайшие выходные. Всё дело в технологических работах, которые запланировали на сетевом оборудовании БПЦ на субботу, 18 мая, а также на воскресенье, 26 мая.
В БПЦ предупредили, что технологические работы займут как минимум шесть часов. Для удобства пользователей их пообещали провести в ночное время: с 00:00 до 6:00 18 мая .
Тем же, кто захочет воспользоваться банковской картой в этот промежуток, следует учесть, что проблемы могут возникнуть:
- при оплате товаров и услуг в сети розничной торговли,
- с выдачей наличных в банкоматах,
- с проведением банковских операций в устройствах самообслуживания и банкоматов.
Во всех случаях речь идёт о картах и устройствах, которые обслуживаются банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ. В Беларуси его услугами пользуются следующие банки:
- Беларусбанк,
- Белагропромбанк,
- Белинвестбанк,
- Банк «Решение»,
- БНБ-Банк,
- БСБ-Банк,
- Паритет Банк,
- Сбербанк,
- Франсабанк,
- Цептер Банк.
Расплатиться картой будет нельзя 12 часов?
По данным “Беларусбанка”, аналогичные работы БПЦ ожидаются и на следующей неделе - в ночь на воскресенье, 26 мая . Причём эти работы, по информации банка, будут более продолжительными - с 00:00 до 12:00 - а вот потенциальные неудобства для клиентов всё те же - невозможность снять наличные и расплатиться банковской картой.
Собственные плановые техработы в ближайшие дни ожидаются и в ряде белорусских банков. Так, “Белагропромбанк” предупредил, что в пятницу, 17 мая, с 07:30 до 08:10 его клиенты не смогут воспользоваться мобильным интернет-банкингом, а “Белгазпромбанк” сообщил о возможных перебоях в работе систем дистанционного банковского обслуживания юридических и физических лиц утром в субботу, 18 мая - с 06:00 до 08:00.
Ранее Telegraf.news сообщил, что для некоторых клиентов “Беларусбанка” с 27 мая ждут серьёзные изменения - изменения лимитов расходной операции по банковским картам.
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