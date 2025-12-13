"Беларусбанк" объявил о серьезных перерывах в работе карт. Когда лучше иметь наличные?

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Опубликовано: 13.12.2025 11:58 , Обновлено: 13.12.2025

Крупнейший банк Беларуси объявил о масштабных технологических работах с 22 по 29 декабря. На этот период "Беларусбанк" введёт масштабные ограничения в обслуживании, включая временное прекращение выпуска карт, приостановку операций по счетам и кредитованию. Наиболее серьезные перебои в работе платежных карт намечены 27 и 28 декабря.

[inf]А оплата кредитов через ЕРИП будет недоступна клиентам “Беларусбанка” с 24 декабря до 7 января 2026 года.[/inf]

В банке рассказали о плановых работах по обновлению программного обеспечения, которые пройдут с 22 по 29 декабря 2025 года. Они затронут практически все сервисы “Беларусбанка” для физических и юридических лиц.

Мы собрали ключевые ограничения для физических лиц:

С 22 по 29 декабря : будет приостановлен выпуск, перевыпуск и выдача персонализированных платежных карт, включая кредитные.

: будет приостановлен выпуск, перевыпуск и выдача персонализированных платежных карт, включая кредитные. 24 декабря с 14:00 : Станут недоступны оформление и выдача кредитов.

: Станут недоступны оформление и выдача кредитов. 24 декабря с 17:30 : Будут полностью остановлены операции по счетам (пополнение, снятие, переводы) во всех каналах обслуживания: отделениях, интернет-банке, мобильном приложении, банкоматах и инфокиосках. Оплата услуг банка через ЕРИП также станет невозможна.

: Будут полностью остановлены операции по счетам (пополнение, снятие, переводы) во всех каналах обслуживания: отделениях, интернет-банке, мобильном приложении, банкоматах и инфокиосках. Оплата услуг банка через ЕРИП также станет невозможна. 27 и 28 декабря с 01:00 до 10:00 : могут быть перебои в работе всех платежных карт «Беларусбанка» на территории Беларуси и за рубежом. Банк рекомендует в это время иметь при себе наличные деньги.

Для юридических лиц в банке ввели ограничения на оформление корпоративных карт, а 27-28 декабря возможны сбои в эквайринговых операциях и работе корпоративных карточек.

Также “Беларусбанк” поменял график работы отделений: с 25 по 28 декабря большинство офисов будут закрыты, а работать будут только некоторые пункты для “базовых операций”.

[inf]Подробнее можно узнать на официальном [link href=“https://belarusbank.by/ru/33139/press/43832/43848” target=“_blank” rel=“nofollow noopener”] сайте [/link] “Беларусбанка”. [/inf]