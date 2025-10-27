МВД дало задание белорусам - "Не спешите отвечать на вопросы"

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Опубликовано: 27.10.2025 19:13 , Обновлено: 27.10.2025

В милиции Минска призвали белорусов позвонить родителям, чтобы спросить не только про здровье. Призыв силовиков сопровождался также рекомендаций распечатать буклет на случа если "позвонят из «Белтелекома» или «домофонной службы»".

Так в милиции решили руками самих белорусов бороться с телефонными мошенниками. Редакция Telegraf.news ознакомилась с буклетом и сделала для вас подборку самых важных советов:

1. Общие правила поведения при звонке от неизвестных:

Не спешите отвечать на вопросы.

Никогда не называйте паспортные данные, номера банковских карт или коды из СМС.

Положите трубку и перезвоните сами в организацию по официальному номеру (не тому, с которого вам звонили).

Посоветуйтесь с детьми, родственниками или соседями, если сомневаетесь.

Никогда не устанавливайте приложения, которые вам присылают по СМС или в мессенджерах.

Главное правило: не верьте на слово и не спешите! Если вам что-то требуют — прекратите разговор.

2. Фразы, чтобы взять паузу и прервать давление мошенника:

«Мне нужно уточнить у родственников».

«Я перезвоню по официальному номеру».

«Я не сообщаю данные по телефону».

3. Что делать в случае подозрений:

Немедленно прекратить разговор.

Сообщить в милицию по номеру 102.

4. Быть в курсе основных схем обмана:

В памятке также перечислены самые распространенные сценарии,на которые следует обратить особое внимание:

«Ваш родственник попал в аварию»: Мошенник, представляясь сотрудником ГАИ или врачом, требует срочно перевести деньги за «спасение» близкого.

«Мы из Белтелекома, оператора связи, Энергосбыта, домофонной службы»: Под этим предлогом выманивают паспортные данные или коды из СМС для «продления услуг» или «оформления ключей».

«Мы из милиции, СК, КГБ, КГК»: Мошенник пугает, что деньги на счетах в опасности, и под предлогом «защиты» или «декларации» просит перевести их на «безопасный счет».

«Записываем вас на диспансеризацию»: Сначала звонок из «поликлиники» для сбора данных, затем звонок «правоохранителя», который сообщает о кредите на ваше имя и уговаривает перевести деньги на «безопасный счет».

Главный посыл от милиции — не верить незнакомым звонкам и не поддаваться панике и давлению. Также никогда не сообщать конфиденциальную информацию по телефону и самостоятельно перезванивать для проверки информации в официальные инстанции.