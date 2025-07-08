Белорусы купили в июне 1,052 млрд долларов. А сколько продали?

Опубликовано: 08.07.2025 16:38 , Обновлено: 08.07.2025

В июне 2025 года белорусы активно покупали и продавали валюту. По данным Нацбанка, сальдо операций (разница между покупкой и продажей) составила +$233,5 млн в пользу продаж.

Получается, что согласно данным Нацбанка, общий объём приобретённой населением Республики наличной и безналичной валюты достиг в июне $1,052 млрд, тогда как продано было на $1,286 млрд.

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«За первые шесть месяцев 2023 года чистые продажи иностранной валюты физлицами превысили покупки на $649,7 млн», — поделились в Нацбанке своими подсчётами.

Предприятия, впрочем, скупали валюту

Тем временем юридические лица демонстрировали противоположную тенденцию. В июне субъекты хозяйствования ( резиденты Беларуси) стали чистыми покупателями, приобретя валюты на $823,6 млн больше, чем продав. При этом общий объём купленных средств составил $3,822 млрд против $2,998 млрд проданных.

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Резиденты — это юридические и физические лица, зарегистрированные или постоянно проживающие в стране.

Сальдо операций — разница между доходами и расходами за определённый период.

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«За январь–июнь юрлица купили валюты на $1122,2 млн больше, чем реализовали», — уточнили в Нацбанке.

Таким образом, в то время как население продолжает избавляться от иностранных денежных средств, компании, напротив, наращивают закупку. Как минимум, такая ситуация сохраняется с начала года.

По всей видимости, предприятиям нужна валюта для обеспечения закупок. Как недавно Белстат опубликовал свежие данные по внешней торговле товарами за первые пять месяцев 2025 года. Согласно официальной статистике, отрицательное сальдо (ситуация, когда импорт превышает экспорт) за год увеличилось почти на 1 миллиард долларов, достигнув отметки в минус 2,6 млрд долларов.

Отрицательное сальдо во внешней торговле Беларуси выросло почти на $1 млрд за год — Белстат