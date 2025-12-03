Белорусы бросились покупать кирпичи и косметику на "чёрную пятницу". Что ещё?

Опубликовано: 03.12.2025 11:36 , Обновлено: 03.12.2025

Аналитики популярного маркетплейса Wildberries подвели итоги «Чёрной пятницы» - периода масштабных распродаж, которые продавцы традиционно устраивают в конце осени. В этом году белорусские покупатели смогли удивить даже самих продавцов: среди самых популярных товаров оказались и весьма неожиданные позиции.

Как рассказали редакции Telegraf.news в пресс-службу Wildberries, в этом году в распродажах «Чёрной пятницы», которые на платформе проводились во второй половине ноября, поучаствовали более 35 тысяч человек.

Тот-5 самых популярных у белорусов категорий товаров выглядел следующим образом:

красота,

одежда,

продукты,

аксессуары для электроники,

товары для праздника.

Неожиданным для самих аналитиков платформы трендом в этом году оказался повышенный интерес белорусов к весьма специфическим товарам, таким как смазка для садовой техники, лазерные расчески, поддоны для клеток, спортивные световозвращатели и… кирпичи. Продажи последних за время «Чёрной пятницы» подскочили в 64 раза .

Ну, а больше всего в акционный период выросли продажи аксессуаров для парикмахеров – сразу в 370 раз, а также косметических пэдов (в 145 раз) и кремов для животных (в 110 раз).

Очевидно, многие ждали больших распродаж не только чтобы сэкономить на своих «расходниках» и регулярных товарах, но и на более существенных покупках. Так, резко подскочили продажи распашных шкафов (+6214% год к году), шкафов для спальни (+4867%) и кресел оператора (+5200%).

За время «Чёрной пятницы» на Wildberries белорусы успели купить более 220 тысяч книг, более 100 тысяч чехлов для телефонов и столько же защитных стекол для них, сотни тысяч кремов, платьев, футболок, лонгсливов, ботинок, сумок и пижам.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусские депутаты недавно предложили Белорусскому республиканскому союзау потребительских обществ (Белкоопсоюзу) доставлять продукты через новый интернет-магазин, запущенный недавно Белпочтой.

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