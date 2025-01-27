Белорусскую монету в 20 копеек предложили купить за 200 рублей. За что такие деньги?

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Опубликовано: 27.01.2025 15:23 , Обновлено: 27.01.2025

На одной из белорусских аукционных площадках на днях появился примечательный лот - белорусская монета номиналом 20 копеек 2009 года выпуска. Приобрести монету сейчас продавец предлагает по цене, в тысячу раз превышающей номинал - за 200 рублей. Посмотрели, что в ней такого примечательного.

Как это нередко бывает с предметами коллекционирования, на первый взгляд лот ничем не выдаёт своей примечательности: обычная двадцатикопеечная стальная монета, покрытая медью и латунью, со стандартными для этого номинала насечками на ребре и правильными изображениями на реверсе и аверсе.









Сам хозяин лота не уточнил, чем объясняется такая высокая цена на двадцатикопеечную монету.

Единственное, чем визуально отличается лот от любой другой монеты подобного номинала, которую можно найти в кошельке едва ли не любого белоруса, это необычная окраска. На аверсе монеты, где нанесено рельефное изображение государственного герба Беларуси, отчётливо видна двухцветность монеты. Это, как заметило издание blizko.by, может свидетельствовать о дефекте выплавки.

То, что в производстве называют браком, но по какой-то причине всё же попадает в оборот, для коллекционеров-нумизматов, как известно, становится настоящим сокровищем в силу редкости и практически неповторимости “дефектного” экземпляра. За такие вещи коллекционеры, действительно, готовы порой выкладывать целые состояния.

Впрочем, желающих отдать 200 рублей за монету номиналом в тысячу раз меньше на момент публикации не нашлось. Планируется, что аукцион закроется до 3 февраля.

Ранее Telegraf.news рассказал, как в конце прошлого года на одном из аукционов в Нью-Йорке за 6,2 миллиона долларов продали… банан, приклеенный скотчем к стене. Обладателем произведения концептуального искусства стал американский предприниматель в сфере криптовалют. К слову, лот назывался “Комедиант” и принадлежал руке итальянского художника Маурицио Каттелана.

На аукционе в США продали банан за 6,2 млн долларов. Как такое возможно?