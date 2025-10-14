Белорусским сельхозпредприятиям разрешили не делиться прибылью с работниками

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Опубликовано: 14.10.2025 14:03 , Обновлено: 14.10.2025

Министерство сельского хозяйства и продовольствия разрешило белорусским сельхозпредприятиям не делиться своей прибылью с работниками. Приказ передаче части чистой прибыли членам трудовых коллективов действовал в Беларуси последние 27 лет.

С 1998 года государственные аграрные предприятия и объединения, находящихся в республиканской собственности, обязаны были передавать часть своей чистой прибыли в собственность членов трудовых коллективов.

Как пояснило издание Office Life, прибыль должна была распределяться между работниками сельхозпредприятия в том случае, когда хозяйство заканчивало отчётный год без просроченной задолженности перед госбюджетом, а также банками и внебюджетными фондами.

В этом случае по закону работники могли рассчитывать на получение до 5% чистой прибыли предприятия за отчётный год. Эти средства оформлялись как вклад самих работников в предприятие, а не выплачивались напрямую. Уже на них работнику должны были начисляться проценты, которые и выплачивали из прибыли.

Издание предположило, что данный механизм в последние годы на практике не работал из-за возросшей задолженности предприятий аграрного сектора. Какой бы ни была реальная причина, указ отменили.

Соответствующий приказ за подписью главы Минсельхоза Юрия Горлова 14 октября был официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ «Об усилении ответственности председателей райисполкомов». В частности, на глав районов Беларуси возложили персональную ответственность за убыточные сельхозорганизации.

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